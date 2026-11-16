 Romelu Lukaku anuncia su retiro de la Selección de Bélgica
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Romelu Lukaku anuncia su retiro de la Selección de Bélgica

Romelu Lukaku pone fin a su etapa con Bélgica tras 16 años, dejando un legado histórico como máximo goleador de los Diablos Rojos.

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Romelu Lukaku es el goleador y estrella de Bélgica, EFE
Romelu Lukaku es el goleador y estrella de Bélgica / FOTO: EFE
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El delantero belga Romelu Lukaku anunció su retirada de la selección nacional de Bélgica después de 16 años defendiendo los colores de su país. A sus 33 años, el máximo goleador histórico de los Diablos Rojos, con 94 tantos en 135 partidos internacionales, decidió cerrar una etapa que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del combinado europeo. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el atacante expresó su satisfacción por el camino recorrido y aseguró estar en paz con la decisión de poner fin a su trayectoria internacional.

Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010, cuando apenas tenía 16 años, y desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Durante su carrera representó a Bélgica en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, formando parte de la llamada generación dorada del fútbol belga. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que Bélgica alcanzó el tercer puesto, su mejor resultado histórico en una Copa del Mundo. Su potencia física, capacidad goleadora y liderazgo lo consolidaron como uno de los principales referentes ofensivos de su selección.

Lukaku, máximo goleador de la selección belga

En su despedida, el delantero agradeció a sus compañeros, entrenadores y aficionados por el respaldo recibido durante todos estos años. La Federación Belga de Fútbol también reconoció su extraordinaria contribución, destacando que Lukaku fue mucho más que un goleador, gracias a su personalidad, compromiso y presencia dentro del vestuario. El seleccionador Mark van Bommel y otras figuras vinculadas al fútbol belga se sumaron a los homenajes, resaltando el legado que deja el atacante y su influencia en las nuevas generaciones de futbolistas.

Su decisión representa el cierre de un capítulo importante para el fútbol belga y marca el final de una época protagonizada por figuras que llevaron a la selección a competir entre las mejores del mundo. Aunque Lukaku continuará su carrera profesional en el Fenerbahçe de Turquía, su ausencia dejará un vacío importante en el ataque de los Diablos Rojos. Con 94 goles y más de una década y media de entrega, el delantero se despide de la selección con una trayectoria memorable y un lugar asegurado entre las grandes leyendas deportivas de Bélgica.

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Lukaku es considerado una de las máximas leyendas del futbol de Bélgica. - EFE

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