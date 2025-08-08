Aumento de ciberataques en Guatemala: Urgente reforzar seguridad

Guatemala está experimentando un notable avance en su digitalización, un proceso que trae consigo importantes oportunidades pero también nuevos retos en ciberseguridad. Según el más reciente Cyber Insights Report de Mastercard, los ataques cibernéticos en el país han aumentado un 200% en 2024 en comparación con el año anterior, lo que ha posicionado a Guatemala como uno de los 10 países más vulnerables en Latinoamérica a ciberamenazas.
Desafíos en Seguridad Digital
La digitalización, aunque impulsa el crecimiento económico y conecta a las personas, también ha elevado la ciberseguridad a la categoría de prioridad estratégica. Este informe, presentado por Francisco Milian, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador, indica que el malware y el ransomware son responsables del 58% de los ciberataques en el país, seguidos por los ataques de Denial of Service (DoS) y phishing.
Los sectores más afectados por estos ciberataques incluyen el financiero, con un 19.3% de los incidentes, seguido por el industrial, tecnológico y público. Solo el sector financiero enfrenta aproximadamente 3,800 ciberataques semanales, lo que evidencia la necesidad urgente de medidas de seguridad más robustas.
Los objetivos más comunes de los atacantes son la información personal de los clientes (32%), la información financiera (21.4%) y datos internos de las organizaciones (18.1%). En este contexto, es vital que tanto las empresas como el gobierno implementen estrategias proactivas para mejorar su capacidad de detección y respuesta ante incidentes de seguridad.
Recomendaciones para Fortalecer la Ciberseguridad
Para mitigar los riesgos, las organizaciones guatemaltecas deben adoptar un enfoque integral en su estrategia de ciberseguridad, que involucre tanto la prevención como la detección y la respuesta ante incidentes. Algunas medidas clave incluyen:
- Reforzar políticas de control de acceso.
- Actualizar los sistemas de forma regular.
- Fomentar una cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones.
El Cyber Insights Report de Mastercard sugiere que las empresas deben ampliar su enfoque de ciberseguridad más allá de su propia infraestructura. Esto incluye involucrar a proveedores y aliados estratégicos. Mastercard ha identificado cuatro líneas de acción prioritarias para mejorar la resiliencia cibernética:
- Visibilidad de los riesgos: identificar vulnerabilidades no solo a nivel interno, sino a lo largo de toda la cadena de suministro.
- Planes de respuesta efectivos: capacitar equipos mediante simulaciones y establecer protocolos claros para incidentes.
- Adopción de tecnologías preventivas: evaluar cómo los nuevos sistemas podrían ser explotados por actores maliciosos antes de su implementación.
- Refuerzo de medidas básicas: seguir manteniendo controles esenciales debido a que muchas amenazas utilizan técnicas tradicionales.
Mastercard ha destinando más de $10,700 millones de dólares en los últimos seis años al desarrollo de capacidades globales en ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención del fraude. Algunas de las soluciones desarrolladas incluyen:
- NuDetect: que valida identidades utilizando biometría del comportamiento.
- RiskRecon: para evaluar los riesgos de ciberseguridad de terceros.
- CyberQuant: que mide la madurez cibernética de una organización.
- Cyber Insights: que brinda información actualizada sobre amenazas emergentes.
Mastercard, con un manejo anual de más de 159 mil millones de transacciones en más de 210 países y territorios, se destaca como un socio integral en la ciberseguridad. Con su experiencia, se compromete a mejorar la seguridad en el ecosistema digital, impulsando una agenda de innovación y colaboración.
El Cyber Insights Report de Mastercard fue elaborado utilizando datos de inteligencia de amenazas recopilados entre enero de 2023 y diciembre de 2024, asegurando una perspectiva actualizada de los retos y oportunidades en ciberseguridad en Guatemala.