 Solar El Progreso impulsa la educación y la solidaridad en Jalpatagua
Solar El Progreso impulsa la educación y la solidaridad en Jalpatagua

Solar El Progreso entregó 250 escritorios escolares a cuatro centros educativos y brindó ayuda humanitaria a familias afectadas por los recientes sismos en Jutiapa, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de la región.

Solar El Progreso realizó la entrega de 250 escritorios escolares a cuatro centros educativos ubicados en San Francisco El Rosario, El Retozadero y Tierra Blanca. / FOTO: Cortesía

En un acto que refleja el compromiso y visión de largo plazo de Solar El Progreso con el bienestar de las comunidades, la empresa realizó la entrega oficial de 250 escritorios escolares a 4 centros educativos, ubicados en San Francisco El Rosario, El Retozadero y Tierra Blanca, tres comunidades del municipio de Jalpatagua, como parte de su esfuerzo por ser un aliado para el desarrollo integral y la educación de la región.  Este es el resultado de la coordinación y diálogo con líderes departamentales, municipales y locales; reafirmando el interés de la empresa por crear alianzas duraderas. 

La actividad reunió a autoridades departamentales, municipales, comunitarias y representantes de la comunidad educativa, quienes junto a colaboradores de la empresa celebraron este aporte que busca mejorar las condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes de EORM del Retozadero, Instituto de Educación Básica de Telesecundaria, del Retozadero, EORM San Francisco El Rosario y EORM Tierra Blanca. 

Agradezco a la empresa Solar El Progreso por este gran apoyo a la educación del Municipio de Jalpatagua, con la entrega de los escritorios que vienen a beneficiar a los niños y niñas para que tengan un lugar digno donde sentarse y recibir los conocimientos que a diario les transmiten los maestros, esperamos que Solar El Progreso continúe apoyando a la educación.

Daniel Arturo Quiñonez Soto, Supervisor Educativo del Municipio de Jalpatagua comentó

Esta acción es resultado de la coordinación y diálogo con líderes departamentales, municipales y comunitarios. - Cortesía

Solar El Progreso: Fortalece su compromiso

Además, derivado de los recientes sismos que afectaron a Jalpatagua y a su población, Solar el Progreso, se solidarizó, entregado insumos de primera necesidad y materiales de construcción a las autoridades locales, con el fin que la ayuda llegue a toda la población de Jalpatagua. 

Nuestro interés es ser buenos vecinos, nuestro compromiso va más allá de generar energía renovable. Queremos ser parte activa del desarrollo social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en las comunidades a través de acciones concretas como esta, que demuestran nuestra visión de largo plazo. 

Otoniel Alvarado, vocero de Solar El Progreso.

Con estas acciones, la empresa refleja su compromiso de ser buenos vecinos, enfocando acciones que promuevan el desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a sus operaciones y reafirma su voluntad de seguir trabajando de la mano con los habitantes y sus representantes, construyendo juntos oportunidades de desarrollo.

