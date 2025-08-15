Gasolineras Don Arturo inaugura su estación insignia en Cocales

Con 27 años en el mercado guatemalteco, Gasolineras Don Arturo ha inaugurado su nueva estación insignia en Cocales, Suchitepéquez, ofreciendo un servicio innovador en combustibles y un nuevo concepto de tienda de conveniencia.
Este nuevo establecimiento es un hito para la empresa, destacándose por su enfoque en la experiencia del cliente, la seguridad y el bienestar de los usuarios. La apertura marca la evolución de la marca hacia un modelo más atractivo y funcional que busca acercarse aún más a los guatemaltecos.
Como parte de esta estrategia, la empresa introdujo RINOMART, una tienda de conveniencia que se integra a la estación de Cocales. RINOMART está diseñada para brindar a la familia una experiencia de compra única y cómoda, asegurando un ambiente seguro y amigable para todos.
Massiel López, Gerente de Mercadeo de RINOMART, expresó: "Creemos que el camino también puede disfrutarse. Por eso, hemos creado un ambiente familiar y libre de alcohol, ideal para que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, se sientan tranquilos y bienvenidos."
Los visitantes de RINOMART pueden encontrar una amplia gama de opciones gastronómicas, incluyendo:
- Hot dogs en cinco presentaciones
- Muffins de desayuno
- Panes preparados
- Granitas de temporada
- Capuchinos saborizados
Un legado de confianza y servicio
Gasolineras Don Arturo fue fundada en 1998 con su primera estación en Río Bravo, Suchitepéquez. Desde sus inicios, la compañía se ha destacado por su filosofía de "servicio completo", ofreciendo atención personalizada y revisiones de vehículos sin costo adicional.
Este enfoque la diferencia de otras marcas que operan bajo el modelo de autoservicio.
Actualmente, Gasolineras Don Arturo gestiona más de 180 estaciones en varios departamentos de Guatemala, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía local.
La empresa se compromete a ofrecer combustibles de alta calidad, incluyendo su aditivo Ultra, que potencia el rendimiento del motor tanto en gasolina como en diésel.
La inauguración de la nueva estación en Cocales representa un avance significativo en el crecimiento de la empresa, así como el inicio de un ambicioso plan para extender RINOMART a más rincones del país.
Michell Velásquez, Gerente de Mercadeo de Gasolineras Don Arturo, afirmó: "Esta estación insignia refleja nuestra visión de crecimiento y nuestro compromiso de seguir innovando. Con la nueva imagen de Gasolineras Don Arturo y el concepto RINOMART, buscamos ofrecer una experiencia de servicio que supere las expectativas. Nuestra meta es llevarla a cada rincón del país. Queremos que cada parada sea un momento que valga la pena vivir."
La apertura de esta estación no solo reafirma el liderazgo de Gasolineras Don Arturo en el sector energético, sino que también marca el inicio de una nueva etapa de expansión.