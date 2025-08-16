Anfora celebra primera "Cofee Party" en Antigua Guatemala

El olor a pan recién horneado llenó los pasillos del centro comercial Paseo Antigua, donde este sábado 16 de agosto de 2025 se celebró la primera "Coffee Party" de Anfora. En el evento, la marca deleitó los sentidos de los asistentes, ofreciendo café gratis, postres de cortesía y música en vivo para los asistentes.
Buscamos que las personas puedan venir a tomar café, pasen por su postrecito y puedan disfrutar un rato en una fiesta, de manera gratuita, porque esta actividad es para degustación y para conocer nuestra marca".
Luis Pedro Padilla, coordinador de mercadeo de Anfora.
El coordinador de mercadeo, Luis Pedro Padilla, informó que Anfora es una pastelería que ofrece mucho más que postres, porque tiene un catálogo de productos muy amplio que incluye delicias dulces y saladas. Entre estos postres, Padilla enlistó que hay pasteles, bollería, relámpagos, donas y strudel de diferentes sabores, entre otros alimentos.
Asimismo, Anfora incluye bebidas para diferentes gustos, aunque esta actividad tuvo el objetivo de crear un espacio de convivencia para los amantes del café y fortalecer un ambiente familiar y de entretenimiento. Sin embargo, en su menú, Anfora ofrece sus deliciosos Frizzers de mango, manzana verde, original, cereza y mora azul, todos a base de limonada.
Coffee Party para deleitar a los clientes de Anfora
Durante la "Coffee Party" los asistentes también pudieron disfrutar de una cámara 360 en la que muchos se lucieron con contagiosos pasos de baile. La música estuvo a cargo de un DJ en vivo, quien amenizó el momento y permitió que los asistentes pudieran disfrutar de los postres y el café de cortesía.
La "Coffee Party" de Anfora se celebró en el parqueo del centro comercial Paseo Antigua, frente al local de la marca, a donde llegaron cientos de clientes de la pastelería, para disfrutar del evento. Los consumidores también compartieron selfies y momentos divertidos con las botargas que se dedicaron a bailar bajo las carpas instaladas para los clientes.
Anfora está presente en todo el país
Padilla resaltó que la pastelería Anfora tiene tiendas en todo el país, con más de 100 locales a los que los guatemaltecos pueden acudir, independientemente de su departamento, para disfrutar de su variedad de productos.
Más allá de ser una pastelería, somos una empresa que busca el bienestar de todos, para que tengan su postre, su producto diario, y además de eso se puedan divertir".
Luis Pedro Padilla, coordinador de mercadeo de Anfora.
Padilla también expresó que su deseo es que Anfora sea como una familia para endulzar sus momentos, y para que todos sean felices con sus postres. En cuanto a la "Cofee Party", el encargado de mercadeo confesó que lo único que buscan es que las personas tengan un momento feliz, para que se puedan divertir.
Padilla agregó que la actividad también se realizó para que los clientes pudieran pasar un sábado alegre en familia o con sus amigos.
Con información e imágenes del fotoperiodista Álex Meoño