Canella Maquinaria inaugura modernas instalaciones

Canella Maquinaria con más de 80 años de presencia en Guatemala, formalizó la inauguración de sus nuevas instalaciones, un complejo diseñado bajo el concepto 3S: Sales, Service y Spare Parts (Ventas, Servicio y Repuestos).
Este nuevo espacio tiene como objetivo ofrecer atención integral, ágil y eficiente a sus clientes de los sectores agrícola y de construcción.
El complejo cuenta con 5 mil metros cuadrados, amplias áreas de parqueo y espacios cómodos, marcando un avance estratégico en la visión de la compañía de acercarse más a sus clientes. En palabras de José Roberto Aguirre Canella, directivo de la empresa: "Este proyecto refleja nuestro compromiso con Guatemala. Queremos que cada cliente sienta la confianza y el respaldo de Canella en cada interacción, porque nuestro propósito es que sus proyectos nunca se detengan."
La ceremonia de inauguración no solo reunió a representantes de Canella Maquinaria, sino también a altos directivos de Hyundai Construction Equipment provenientes de Corea del Sur. Este respaldo internacional subraya la solidez de Canella, que representa en Guatemala a marcas de renombre mundial:
- Hyundai Construction Equipment (desde 1997)
- New Holland Construction (desde 2018)
- Massey Ferguson (desde 1976)
Las nuevas instalaciones están enfocadas en atender las necesidades de agricultores, contratistas, ingenieros y empresarios, quienes ahora encontrarán en un solo lugar maquinaria, repuestos y servicios especializados. Desde agricultores en busca de soluciones Massey Ferguson para optimizar sus tierras, hasta contratistas que requieren maquinaria confiable de Hyundai y New Holland para sus proyectos de construcción. Canella Maquinaria se posiciona como un aliado estratégico de alto valor en estos sectores.
Una Inversión en el Futuro del País
Las nuevas instalaciones de Canella están ubicadas en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, una ubicación estratégica que reitera la reputación, innovación y solidez de la empresa. Más allá de ser una inversión en infraestructura, esta apertura representa una sólida apuesta en la confianza del cliente: un recordatorio de que la compañía sigue construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes, brindando un Sistema de Respaldo único en la industria.
"Estamos muy contentos con la nueva apertura de esta nueva sede para Guatemala, esto no solamente es un edificio bonito para Hyundai en este bello país, con esta nueva sede no solamente estamos ampliando la cobertura de Hyundai en Guatemala, sino que estamos proveyendo al mercado guatemalteco de mejor servicio, una mejor posventa y la capacidad de penetrar aún más la marca en este territorio. Es bueno hoy celebrar y acompañar a nuestro gran distribuidor Canella en esta nueva etapa", manifestó Luis Felipe Ramírez, director para Latinoamérica de Hyundai Construction Equipment.
Los interesados pueden visitar las nuevas instalaciones de Canella Maquinaria, ahora operativas en Calzada Aguilar Batres, 47-51, Zona 12 Monte María (Carril Auxiliar). La empresa invita a clientes, aliados y al público general a conocer este nuevo espacio, que ha sido diseñado para proporcionar un respaldo integral en ventas, servicio y repuestos, reafirmando así el compromiso de estar cada vez más cerca de quienes impulsan el desarrollo agrícola y de construcción en Guatemala.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*