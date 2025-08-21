¡Claro amplía su cobertura en Guatemala!

En un país donde la comunicación es clave para el desarrollo, la expansión de la cobertura móvil no es solo un tema tecnológico: es algo que afecta directamente la vida diaria de millones de guatemaltecos.
Claro Guatemala anunció que su red móvil se ha fortalecido en los últimos meses gracias a la instalación de nuevas antenas y la modernización de su infraestructura. Con esta ampliación, más comunidades, tanto urbanas como rurales, cuentan ahora con una señal más estable y con mayor velocidad de navegación. Al ampliar su cobertura móvil en toda Guatemala, la compañía ofrece señal estable y de alta velocidad incluso en lugares donde antes era difícil conectarse.
Una mejora que se refleja en los usuarios
Según reportes independientes de plataformas internacionales como SpeedTest y OpenSignal, Claro mantiene el liderazgo en velocidad de internet móvil en el país. Ookla, por ejemplo, ha reconocido a la compañía como la Red Móvil Más Rápida de Guatemala por cinco años consecutivos. Para los usuarios esto significa una experiencia más fluida, ya sea en videollamadas de trabajo, clases en línea, transmisiones en vivo o juegos en streaming.
Conectividad en todo el país
Aunque en un inicio se había resaltado la cobertura en ciertos departamentos, lo cierto es que la expansión beneficia a todo el territorio nacional. Desde áreas rurales con difícil acceso a internet hasta las zonas más concurridas de la capital, cada vez más guatemaltecos experimentan mejoras en la señal móvil y en la calidad del servicio.
La cobertura móvil no solo se traduce en más llamadas o en internet más rápido, sino en oportunidades de crecimiento. Para un emprendedor que atiende pedidos en línea, para una madre que ayuda a sus hijos en las tareas escolares o para un agricultor que consulta precios en tiempo real, contar con buena señal es un factor que impacta directamente en su vida cotidiana.
La expansión beneficia tanto a zonas urbanas como rurales, alcanzando TODOS los departamentos de Guatemala e incluso algunos clave como Quiché, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango. Lugares como Chichicastenango, Cobán, Ayutla o Todos Santos Cuchumatán ya disfrutan de una señal fuerte y estable que impulsa la comunicación, el comercio y la educación, como el resto del país.
La importancia de la banda 700 MHz
Uno de los puntos clave en esta expansión ha sido la adquisición de la banda 700 MHz, considerada una de las más valiosas para el despliegue de internet móvil de última generación. Publicaciones especializadas como DPL News destacaron que Claro fue el gran ganador de esta subasta organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo que le permitirá seguir ampliando su red y ofrecer mayor estabilidad de señal.
Esta banda es fundamental porque facilita la cobertura en áreas más amplias y mejora la penetración de señal en interiores, lo cual representa un beneficio tangible para los usuarios en sus casas, oficinas y comercios.
Un paso hacia el futuro digital de Guatemala
La expansión de la red móvil de Claro no es solo un anuncio corporativo, es una noticia de relevancia nacional. La conectividad se ha convertido en un servicio esencial y su mejora impulsa la educación, el comercio, la productividad y la comunicación entre los guatemaltecos.
Con estas acciones, Claro fortalece su papel como actor clave en el ecosistema digital del país, acercando a las personas, potenciando los negocios y preparando el camino hacia un futuro cada vez más conectado.