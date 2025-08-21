 ¡Claro amplía su cobertura en Guatemala!
Empresas

Más velocidad y más señal en todo el país: ¿Es posible?

La conectividad dejó de ser un lujo para convertirse en necesidad. Por eso, resulta importante destacar cómo la red móvil en Guatemala se sigue ampliando y mejorando, ofreciendo a más personas la oportunidad de estar siempre conectadas y comunicadas.

Compartir:
Claro ha reforzado su red móvil con nuevas antenas, tecnología de punta y mayor infraestructura., Cortesía
Claro ha reforzado su red móvil con nuevas antenas, tecnología de punta y mayor infraestructura. / FOTO: Cortesía

En un país donde la comunicación es clave para el desarrollo, la expansión de la cobertura móvil no es solo un tema tecnológico: es algo que afecta directamente la vida diaria de millones de guatemaltecos.

Claro Guatemala anunció que su red móvil se ha fortalecido en los últimos meses gracias a la instalación de nuevas antenas y la modernización de su infraestructura. Con esta ampliación, más comunidades, tanto urbanas como rurales, cuentan ahora con una señal más estable y con mayor velocidad de navegación. Al ampliar su cobertura móvil en toda Guatemala, la compañía ofrece señal estable y de alta velocidad incluso en lugares donde antes era difícil conectarse.

Foto embed
Para más información puedes ingresar al sitio web o redes sociales de Claro Guatemala. También visitar tu agencia más cercana. - Cortesía

Una mejora que se refleja en los usuarios

Según reportes independientes de plataformas internacionales como SpeedTest y OpenSignal, Claro mantiene el liderazgo en velocidad de internet móvil en el país. Ookla, por ejemplo, ha reconocido a la compañía como la Red Móvil Más Rápida de Guatemala por cinco años consecutivos. Para los usuarios esto significa una experiencia más fluida, ya sea en videollamadas de trabajo, clases en línea, transmisiones en vivo o juegos en streaming.

Conectividad en todo el país

Aunque en un inicio se había resaltado la cobertura en ciertos departamentos, lo cierto es que la expansión beneficia a todo el territorio nacional. Desde áreas rurales con difícil acceso a internet hasta las zonas más concurridas de la capital, cada vez más guatemaltecos experimentan mejoras en la señal móvil y en la calidad del servicio.

La cobertura móvil no solo se traduce en más llamadas o en internet más rápido, sino en oportunidades de crecimiento. Para un emprendedor que atiende pedidos en línea, para una madre que ayuda a sus hijos en las tareas escolares o para un agricultor que consulta precios en tiempo real, contar con buena señal es un factor que impacta directamente en su vida cotidiana.

La expansión beneficia tanto a zonas urbanas como rurales, alcanzando TODOS los departamentos de Guatemala e incluso algunos clave como Quiché, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango. Lugares como Chichicastenango, Cobán, Ayutla o Todos Santos Cuchumatán ya disfrutan de una señal fuerte y estable que impulsa la comunicación, el comercio y la educación, como el resto del país.

Foto embed
Con Claro, no solo estás eligiendo una red que llega más lejos, sino una que responde a las necesidades reales de los guatemaltecos. - Cortesía

La importancia de la banda 700 MHz

Uno de los puntos clave en esta expansión ha sido la adquisición de la banda 700 MHz, considerada una de las más valiosas para el despliegue de internet móvil de última generación. Publicaciones especializadas como DPL News destacaron que Claro fue el gran ganador de esta subasta organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo que le permitirá seguir ampliando su red y ofrecer mayor estabilidad de señal.

Esta banda es fundamental porque facilita la cobertura en áreas más amplias y mejora la penetración de señal en interiores, lo cual representa un beneficio tangible para los usuarios en sus casas, oficinas y comercios.

Data Center de Claro Guatemala recibe reconocimiento internacional

Esta distinción certifica que el centro de datos de Claro Guatemala cumple con los estándares más altos a nivel global.

Un paso hacia el futuro digital de Guatemala

La expansión de la red móvil de Claro no es solo un anuncio corporativo, es una noticia de relevancia nacional. La conectividad se ha convertido en un servicio esencial y su mejora impulsa la educación, el comercio, la productividad y la comunicación entre los guatemaltecos.

Con estas acciones, Claro fortalece su papel como actor clave en el ecosistema digital del país, acercando a las personas, potenciando los negocios y preparando el camino hacia un futuro cada vez más conectado.

En Portada

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratost
Nacionales

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratos

03:48 PM, Ago 21
Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directat
Nacionales

Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directa

02:48 PM, Ago 21
Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletost
Deportes

Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletos

02:51 PM, Ago 21
María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemaltecat
Farándula

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemalteca

01:36 PM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos