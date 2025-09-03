 Agrocentro Innova el Futuro del Café en Guatemala Sosteniblemente
Empresas

Agrocentro revoluciona el futuro del café en Guatemala con innovaciones sostenibles

La empresa impulsa la sostenibilidad cafetalera en Guatemala, brindando innovadoras soluciones y asesoría directa a productores en el 34 Congreso de la Caficultura.

Agrocentro, una empresa líder en soluciones innovadoras para la agricultura, reafirma su compromiso con el futuro del café guatemalteco al participar en el 34 Congreso de la Caficultura, organizado por ANACAFÉ. Esta participación no solo destaca la importancia del café en la economía nacional, sino que también resalta el enfoque de Agrocentro en establecer conexiones directas con los productores locales.

Innovación y sostenibilidad en el cultivo del café

Durante el congreso, Agrocentro no solo hizo presencia de marca, sino que también vio una plataforma propicia para fortalecer alianzas con los caficultores. Este evento se convirtió en una instancia clave para introducir sus nuevos productos y servicios, incluyendo bio productos nutricionales y servicios satelitales diseñados para apoyar a los caficultores en sus terrenos. Se abordaron temas relevantes como el control de la roya, la acidez en los suelos y la gestión de nutrientes utilizando algas y otras innovaciones nutricionales.

Agrocentro se ha comprometido a ofrecer un portafolio completo que incluye productos pioneros que representan no solo una solución innovadora, sino también una alternativa amigable y eficaz. La empresa busca proporcionar opciones rentables y confiables que incrementen la sostenibilidad de cada productor, independientemente del tamaño o tipo de sus cultivos. Además, su objetivo incluye establecer una presencia directa en el campo mediante asesoramientos personalizados para ayudar a los agricultores a ampliar sus conocimientos técnicos y perfeccionar sus niveles de producción.

Desafíos del sector cafetalero

Los caficultores enfrentan múltiples retos, entre los que destacan el cambio climático y las nuevas técnicas de cultivo. Ante esta situación, es vital que empresas como Agrocentro ofrezcan un valor agregado a quienes se dedican a la producción de café. La migración de muchos productores hacia cultivos más rentables subraya la necesidad de soluciones innovadoras que mantengan a flote esta importante actividad económica.

