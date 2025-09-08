 Iniciativa de Capacitación para Personas en Vulnerabilidad
Ferretería EPA y Hábitat para la Humanidad lanzan iniciativa para capacitar a personas en vulnerabilidad

Ferretería EPA y Hábitat para la Humanidad lanzan "Manos a la Obra", un programa de capacitación gratuita en albañilería para 140 personas vulnerables.

Ferretería EPA ha lanzado una nueva campaña en el marco de su programa "Ayudar es Sencillo", en colaboración con Hábitat para la Humanidad Guatemala. Esta iniciativa, titulada "Manos a la Obra", busca transformar la vida de personas en situación de vulnerabilidad mediante la formación técnica en albañilería. La campaña se activará en todas las tiendas de la ferretería a partir del 4 de septiembre, y permitirá que los clientes realicen donaciones voluntarias al proyecto.

Objetivos del proyecto "Manos a la Obra"

Una de las metas principales de "Manos a la Obra" es ofrecer 140 becas completas para capacitación en albañilería a personas que necesitan apoyo para mejorar sus condiciones de vida. A través de esta formación, los beneficiarios podrán adquirir conocimientos prácticos y habilidades técnicas que les abrirán puertas en el mercado laboral.

Vladimir Osorio, gerente comercial de EPA Guatemala, expresó: "Creemos en el poder transformador de las alianzas. Este proyecto representa una oportunidad para que muchas personas puedan adquirir herramientas prácticas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. Ayudar es sencillo, pero el impacto puede ser profundamente transformador".

La capacitación está dirigida a hombres y mujeres, contribuyendo a la inclusión y empoderamiento en las comunidades. Álvaro Herrera, presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad Guatemala, afirmó: "Este apoyo permite abrir puertas para que más personas accedan a una formación digna, generen ingresos y se conviertan en agentes activos del cambio dentro de sus comunidades".

Impacto de las contribuciones de los clientes

Desde su inicio, las donaciones de los clientes de Ferretería EPA han sido cruciales para establecer alianzas con organizaciones de gran impacto social, tales como Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, Camino Seguro, UNICEF y Aldeas Infantiles SOS. Estas colaboraciones han ayudado al desarrollo de capacidades, la mejora de la empleabilidad juvenil y la promoción de la inclusión social, creando oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

Con el lanzamiento de "Manos a la Obra", Ferretería EPA y Hábitat para la Humanidad reafirman su compromiso de trabajar por una sociedad más justa y solidaria, donde cada individuo tenga acceso a verdaderas oportunidades de progreso.

