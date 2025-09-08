Inspiración para jóvenes talentos: Convivencia 2025

En un evento que busca inspirar y reconocer el esfuerzo de los jóvenes talentosos de Guatemala, Universales celebró la "Convivencia por el Futuro 2025", un encuentro enfocado en honrar a los estudiantes destacados de la XXXVIII Olimpiada Nacional de Ciencias. La jornada, destinada a estudiantes de nivel básico y diversificado, premió a los alumnos por su dedicación y compromiso en diversas disciplinas como Matemáticas, Ciencias Naturales, Física, Química y Biología.
Los estudiantes merecedores de este homenaje no solo recibieron diplomas y medallas, sino que también obtuvieron incentivos que les alentarán a continuar en su trayectoria académica. Entre ellos, los cuatro primeros lugares del nivel diversificado llevaron a casa medallas de oro y, como prueba del reconocimiento a su desempeño sobresaliente por parte de Universales, la oportunidad de visitar universidades de renombre mundial en Inglaterra, como Oxford y Cambridge. Este viaje representa no solo una puerta abierta a nuevas oportunidades académicas, sino un recordatorio de que el conocimiento es una herramienta poderosa que puede trascender fronteras.
Inspiración de una joven líder
Un momento destacado dentro del evento fue la intervención de Yucely Beb Caal, distinguida como Guatemalteca Ilustre Orator 2025. Desde su infancia en Alta Verapaz hasta sus innovadoras investigaciones en robótica, visión por computadora e inteligencia artificial aplicada a la salud, Yucely se ha convertido en un símbolo de perseverancia. Su historia es un claro ejemplo de que la pasión por la ciencia puede impulsar a las guatemaltecas a alcanzar logros internacionales. Durante su ponencia, Yucely compartió no solo sus triunfos, sino también su visión de que cada avance científico se traduce en un futuro repleto de oportunidades para todos.
La Convivencia por el Futuro también fomentó el intercambio entre generaciones. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar y aprender de los ganadores de distintas ediciones de Guatemaltecos Ilustres, quienes compartieron sus historias inspiradoras. Entre ellos, se encontraron seis galardonados en 2025: Miloska Ramos (categoría social), Amapola Arimany (categoría deportiva), Fredy Archila (categoría científica), Sergio Díaz (categoría empresarial), Jessica Pérez Espinoza (categoría artística) y Óscar Morales Cuéllar (elegido por el público). Este encuentro brindó a los jóvenes un mensaje poderoso: la excelencia no tiene límites y puede manifestarse en diversas áreas como el arte, la ciencia, el deporte, la empresa o el compromiso social.
El futuro de Guatemala en manos jóvenes
Mario Tello, Gerente de Mercadeo en Universales, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: "Cuando vemos a estos jóvenes, comprendemos que el futuro de Guatemala está en buenas manos. La Convivencia por el Futuro no solo celebra un logro académico, sino que enciende en ellos la certeza de que sus sueños pueden convertirse en realidades que transformen al país."
El evento concluyó dejando una huella significativa en la comunidad educativa, destacando que el futuro de Guatemala se encuentra en manos de una generación dispuesta a soñar en grande y trabajar con dedicación. La colaboración de Universales y el ejemplo de los Guatemaltecos Ilustres reafirmaron la idea de que la ciencia y el talento son herramientas que pueden transformar realidades en el país.