 Regresa la Carrera San Martín: Jornada Solidaria por el Síndrome de Down
Empresas

La Carrera San Martín regresa para unirse en una jornada solidaria en apoyo a personas con síndrome de Down

El 26 de octubre, la Carrera San Martín reunirá a familias y atletas para recaudar fondos en apoyo a la inclusión de personas con síndrome de Down.

Carrera San Martín , Cortesía
Carrera San Martín / FOTO: Cortesía

El próximo domingo 26 de octubre, la 12ª Carrera San Martín se llevará a cabo en la 12 calle, Avenida Reforma Zona 9, un evento que combina deporte, convivencia familiar y un fuerte enfoque en la solidaridad. Esta jornada no solo promete ser una fiesta deportiva, sino que también busca recaudar fondos para apoyar el programa de becas de la Fundación Margarita Tejada, que brinda ayuda a personas con síndrome de Down.

Detalles de la Carrera

La jornada comenzará con un calentamiento a las 7:00 a.m., seguido de la "Caminatón" a las 7:30 a.m., que abrirá paso a la carrera oficial, programada para iniciar a las 8:00 a.m. Los participantes podrán elegir entre recorridos de 5 y 10 kilómetros a lo largo del circuito Reforma-Américas. La Carrera San Martín ha logrado establecerse como una tradición en Guatemala, promoviendo el deporte y la unión familiar a la vez que apoya una causa noble.

Desde su inicio, este evento ha logrado recaudar más de Q. 4.9 millones, fondos que se han destinado directamente a los programas de la Fundación Margarita Tejada. Esto ha permitido ampliar los servicios, desarrollar programas de capacitación y ofrecer oportunidades de inclusión para personas con síndrome de Down. "Estamos orgullosos de celebrar la 12ª edición de nuestra carrera, este evento es mucho más que una competencia, es un movimiento de solidaridad que refleja lo que podemos lograr cuando nos unimos como sociedad; agradecemos a nuestros patrocinadores, corredores y familias que hacen posible continuar apoyando a la Fundación Margarita Tejada", expresó Daniela Corella, Gerente Financiera Corporativa de San Martín.

Foto embed
Carrera San Martín - Cortesía

La importancia de este evento se ve reflejada en las palabras de María Olga Díaz, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Margarita Tejada: "Cada paso en esta carrera representa esperanza y oportunidades para nuestros niños y jóvenes con síndrome de Down, la solidaridad de los guatemaltecos nos permite seguir trabajando por la inclusión y el bienestar de quienes atendemos en la Fundación".

Inscripciones y Expo de la Carrera

Las inscripciones para participar en la 12ª Carrera San Martín tienen un costo de Q.125. Los interesados podrán registrarse a partir del 3 de septiembre en todas las tiendas San Martín, en Sport& y en el sitio web oficial de la carrera. En los boletos de inscripción se incluye un formulario para facilitar el registro anticipado.

Además, se llevará a cabo una Expo de la carrera el sábado 25 de octubre, en el sótano de Oakland Place, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Durante esta jornada, los corredores podrán recoger su kit conmemorativo que incluye número de chip, una camiseta conmemorativa y productos de las marcas patrocinadoras

La 12ª Carrera San Martín es posible gracias al apoyo de diversos patrocinadores, entre los que se encuentran Banco Industrial, Cemaco, CF Moto, Cielito Grill, Powerade, Zigi, Pasta Ina, Bolik y Naturaceites. Estos aliados refuerzan el compromiso social que representa el evento, apuntando siempre a generar un impacto positivo en la comunidad.

Foto embed
Carrera San Martín - Cortesía

La Carrera San Martín invita a todos los guatemaltecos a unirse el 26 de octubre y correr con propósito, formando parte de esta experiencia que promueve la solidaridad con cada paso. Para obtener más información, se recomienda seguir a San Martín en sus redes sociales y visitar los sitios web asociados.

