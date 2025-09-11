 Improving Adquiere Mangochango: Fortalece Tecnología en Guatemala
Empresas

Improving adquiere MangoChango y fortalece operaciones tecnológicas en Guatemala

El modelo de trabajo de MangoChango combina talento de ingeniería en Guatemala con operaciones de ventas y servicio al cliente en Estados Unidos.

Compartir:
Improving adquiere MangoChango y fortalece operaciones tecnológicas en Guatemala, Cortesía
Improving adquiere MangoChango y fortalece operaciones tecnológicas en Guatemala / FOTO: Cortesía

La empresa internacional de servicios digitales Improving anunció la adquisición de MangoChango, firma de consultoría tecnológica y desarrollo de software a la medida con sede en Dallas y un sólido equipo de desarrolladores en Guatemala.

Con esta compra, Improving busca expandir su presencia en Latinoamérica y fortalecer sus capacidades de desarrollo. La transacción elevará sus ingresos anuales a más de 300 millones de dólares, según informó la compañía.

El modelo de trabajo de MangoChango combina talento de ingeniería en Guatemala con operaciones de ventas y servicio al cliente en Estados Unidos, lo que permite una integración cercana con las necesidades de sus clientes.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a MangoChango y a su excepcional equipo de desarrollo en Guatemala a la marca Improving (...) Su experiencia técnica y modelo ágil encajan perfectamente con nuestra visión de construir soluciones escalables y de alto impacto con alcance global",

declaró Curtis Hite, CEO de Improving.

MangoChango: soluciones nativas en la nube

Por su parte, René Larrave, presidente y fundador de MangoChango, destacó que esta unión representa una gran oportunidad para su equipo: "Nuestro equipo en Guatemala está orgulloso de aportar nuestra pasión por resolver problemas tecnológicos complejos y entregar software de alta calidad. Juntos ampliaremos nuestro impacto y ayudaremos a los clientes a alcanzar resultados significativos mediante la innovación y la colaboración", señaló.

MangoChango fue fundada en 2019 y se ha especializado en arquitectura, infraestructura y soluciones nativas en la nube. Desde Guatemala, ha consolidado equipos de alto rendimiento que se integran con los clientes para ofrecer resultados escalables y sostenibles.

Foto embed
Improving adquiere MangoChango y fortalece operaciones tecnológicas en Guatemala - Cortesía

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos