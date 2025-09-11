Improving Adquiere Mangochango: Fortalece Tecnología en Guatemala

La empresa internacional de servicios digitales Improving anunció la adquisición de MangoChango, firma de consultoría tecnológica y desarrollo de software a la medida con sede en Dallas y un sólido equipo de desarrolladores en Guatemala.
Con esta compra, Improving busca expandir su presencia en Latinoamérica y fortalecer sus capacidades de desarrollo. La transacción elevará sus ingresos anuales a más de 300 millones de dólares, según informó la compañía.
El modelo de trabajo de MangoChango combina talento de ingeniería en Guatemala con operaciones de ventas y servicio al cliente en Estados Unidos, lo que permite una integración cercana con las necesidades de sus clientes.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a MangoChango y a su excepcional equipo de desarrollo en Guatemala a la marca Improving (...) Su experiencia técnica y modelo ágil encajan perfectamente con nuestra visión de construir soluciones escalables y de alto impacto con alcance global",
declaró Curtis Hite, CEO de Improving.
MangoChango: soluciones nativas en la nube
Por su parte, René Larrave, presidente y fundador de MangoChango, destacó que esta unión representa una gran oportunidad para su equipo: "Nuestro equipo en Guatemala está orgulloso de aportar nuestra pasión por resolver problemas tecnológicos complejos y entregar software de alta calidad. Juntos ampliaremos nuestro impacto y ayudaremos a los clientes a alcanzar resultados significativos mediante la innovación y la colaboración", señaló.
MangoChango fue fundada en 2019 y se ha especializado en arquitectura, infraestructura y soluciones nativas en la nube. Desde Guatemala, ha consolidado equipos de alto rendimiento que se integran con los clientes para ofrecer resultados escalables y sostenibles.