 Banco Cuscatlán Expande su Presencia con Nuevas Sucursales en Guatemala
Empresas

Banco Cuscatlán da un gran paso en su expansión regional abriendo sucursales en Guatemala

Banco Cuscatlán inaugura su presencia en Guatemala, fortaleciendo su modelo centrado en el cliente y ampliando su red con 48 agencias y tecnología innovadora.

Banco Cuscatlán abre en Guatemala, Alejandro Meoño
Banco Cuscatlán abre en Guatemala / FOTO: Alejandro Meoño

Banco Cuscatlán ha comenzado oficialmente sus operaciones en Guatemala como parte de su estrategia de expansión regional impulsada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Este movimiento estratégico es el resultado de una clara visión enfocada en el cliente y se materializa a través de la adquisición total de Banco Inmobiliario. Con esta apertura, Banco Cuscatlán busca transformar la experiencia financiera de los guatemaltecos, consolidando su trayectoria de crecimiento en la región.

Logros y posicionamiento en la región

El crecimiento de Banco Cuscatlán ha sido notable. En El Salvador, ha sido reconocido como el Mejor Banco del país en 2024 por varias publicaciones financieras prestigiosas, tales como Latin Finance, Euromoney, The Banker y Global Finance. Este reconocimiento resalta su liderazgo en áreas como vivienda, tarjetas de crédito y transformación digital. Mientras tanto, en Honduras, en apenas dos años de operaciones, logró posicionarse como el segundo banco de mayor crecimiento del país en 2024, lo que demuestra la efectividad de su modelo de negocio regional.

Guatemala ahora se une a esta historia de éxito, donde la expansión no solo se enfoca en ofrecer servicios financieros, sino en hacerlo de manera eficiente, cercana y digital. Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, subrayó que "la culminación de esta transacción representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región". Recalcó también su compromiso de ofrecer productos financieros innovadores que respalden el desarrollo sostenible y a largo plazo en Guatemala.

Compromiso con el cliente y la innovación

Rafael Buonafina, Gerente General de Banco Cuscatlán Guatemala, comentó: "En Banco CUSCATLAN Guatemala creemos que una sonrisa también es parte del servicio financiero. Nos mueve el compromiso de brindar una atención cercana, humana y con excelencia". Este enfoque se traduce en una atención al cliente que prioriza la innovación y el apoyo durante cada etapa del desarrollo financiero de los guatemaltecos.

La nueva entidad financiera comienza sus operaciones con una infraestructura robusta que incluye 48 agencias, 31 agentes bancarios y una extensa cobertura en el país a través de la red 5B, la cual cuenta con más de 2,700 cajeros automáticos. Además, se presenta la nueva App Cuscatlán 3.0, una plataforma digital que ya ha tenido éxito en El Salvador y Honduras.

La estrategia en Guatemala se centra en el desarrollo de la banca de personas, el fomento de la banca PYME y la constante innovación en productos y servicios financieros. Con este enfoque, Banco Cuscatlán busca convertirse en un aliado estratégico y cercano para todas las necesidades de los guatemaltecos.

Inversiones Cuscatlán Centroamérica ha sido el motor detrás de una transformación financiera en la región, consolidando a Banco Cuscatlán y SISA Seguros como referentes de innovación y inclusión financiera. Desde su relanzamiento en 2016, tras la adquisición de Citibank, el grupo ha mantenido una clara visión de crecimiento. La expansión continúa en Guatemala en 2022 con Tarjetas CUSCATLAN y el reciente nacimiento de Banco Cuscatlán en 2024 tras la compra de Banco Inmobiliario y Seguros Confío.

En este mismo año, también se concretó la adquisición de La Hipotecaria Holding, que tiene presencia en Panamá, El Salvador y Colombia. Con operaciones ahora en seis países, incluyendo El Salvador, Guatemala y Honduras, Inversiones Cuscatlán continúa su camino hacia Panamá y Colombia, brindando servicios a más de 2.5 millones de clientes. La entidad se compromete a seguir invirtiendo en innovación y en la transformación digital para fomentar el desarrollo económico sostenible en América Latina.

Foto embed
Banco Cuscatlán abre en Guatemala - Alejandro Meoño

