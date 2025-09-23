Corre por el Zoo: XV Edición en Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora en Guatemala invita a la comunidad a participar en la quinceava edición de "Corre por el Zoo", un evento único que combina deporte y conservación. Este evento, que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 7:00 am, tiene como meta promover el bienestar animal y la educación ambiental, al tiempo que se recaudan fondos para apoyar la misión del zoológico, que es la conservación de diversas especies.
Una carrera con un propósito solidario
"Corre por el Zoo" es una carrera de 5 kilómetros diseñada para que amigos y familias compartan una experiencia significativa mientras contribuyen a una noble causa. Los fondos recaudados mediante las inscripciones, que tienen un costo de Q100 para niños y adultos, se destinarán a la creación de mejores condiciones para los animales y a la formación de nuevas generaciones que respeten y cuiden la naturaleza.
Esta iniciativa es organizada por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), que administra el Parque Zoológico Nacional La Aurora. A través de este evento, el zoológico refuerza su compromiso con la conservación, alineando sus programas con buenas prácticas internacionales y modernizando sus instalaciones para ofrecer hábitats que favorezcan la salud y el bienestar de los animales.
El evento no solo trata de correr; los participantes disfrutarán de una atmósfera festiva, donde la experiencia de burbujas aportará alegría y diversión al ambiente, haciendo de la carrera un momento especial para todos los asistentes.
Beneficios para los corredores
Los inscritos recibirán un exclusivo kit especial que incluye:
- Una playera
- Mochila
- Pachón
- Medalla
- Gorra
- Entrada gratis al parque utilizando su playera el día de la carrera
- Souvenirs de nuestros patrocinadores
La entrega de estos kits se realizará el sábado 8 de noviembre entre 8:00 y 17:00 horas en el Salón de Exposiciones del zoológico, asegurando que los corredores estén bien preparados para la competencia.
El evento cuenta con el respaldo de múltiples patrocinadores como InterConsumo, Australian, Bactid, Don Arturo, Kong, Señorial, Incaparina, Nau, GNC, Helios, Kellanova, Chinito Veloz, Omnilife, Gatorade y la Municipalidad de Guatemala, quienes se unen para apoyar la conservación y educación ambiental.
Con su más de un siglo de historia, el Zoológico La Aurora continúa siendo un símbolo de orgullo nacional, impulsando el cuidado de la biodiversidad y fomentando la conexión de las personas con la naturaleza. La carrera "Corre por el Zoo" no solo es una invitación a participar en una actividad recreativa, sino también una oportunidad para reforzar los esfuerzos de conservación en Guatemala.