Mega Sale 2025: Hasta 75% de Descuento y Sorpresas Imperdibles

Disfruta hasta un 75% de descuento y actividades familiares únicas en la esperada Mega Sale 2025, del 3 al 5 de octubre en varios centros comerciales.

El evento anual más esperado de descuentos en Guatemala, el Mega Sale 2025, está por llegar. Este evento se llevará a cabo desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre, en los centros comerciales Miraflores, Oakland Place, Portales y Naranjo Mall. Con ofertas de hasta el 75%, este fin de semana se presenta como una oportunidad única para disfrutar de precios irresistibles y experiencias inolvidables.

Durante estos tres días, los visitantes tendrán acceso a más de 450 marcas en sectores como moda, tecnología, hogar, entretenimiento y gastronomía. Además, se ofrecerán promociones exclusivas, actividades interactivas, música en vivo y entretenidas dinámicas diseñadas para toda la familia.

"Mega Sale se ha consolidado como uno de los eventos favoritos de nuestros invitados porque combina lo mejor de las compras con entretenimiento y beneficios únicos. Este año los esperamos con descuentos impactantes y sorpresas en Portales, Naranjo Mall, Oakland Place y Miraflores, para que vivan un fin de semana inolvidable," afirmó Natalia Barletta, gerente de portafolio de Spectrum.

Actividades y Promociones Destacadas

Las actividades y promociones están diseñadas para brindar una experiencia única a los asistentes en cada uno de los centros comerciales participantes.

  • Miraflores

Game Arena | Pasillo Inditex: participa en la ruleta con facturas de Q1,000 en adelante y juega en Ticket Blaster, Punchin Bag o Catch Me para ganar distintos premios.

Agenda de entretenimiento:

- Viernes 3: Adri Dúo (Picoteo, 7:30 a 9:00 p.m.)

- Sábado 4: DJ (Pasillo Inditex, 3:00 y 4:00 p.m.), Caricaturista (Picoteo, 3:00 a 5:00 p.m.) y Duplicity (El Parque, 4:00 a 5:30 p.m.)

- Domingo 5: DJ (Pasillo Inditex, 3:00 y 4:00 p.m.), One Man Band (Picoteo, 3:00 a 5:00 p.m.) y Saxofonista (El Parque, 5:00 a 6:30 p.m.)

- Horarios: viernes y sábado 9:00 a.m. - 11:00 p.m.; domingo 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

  • Oakland Place

- Megapoly: juego interactivo para ganar premios instantáneos con facturas mayores a Q800 (Plaza Zara, PB).

- Jackpot: gana premios al instante con facturas desde Q1,000 (Nivel 1, nueva fase).

- Música en vivo y DJ durante los tres días.

- Horarios: viernes y sábado 9:00 a.m. - 11:00 p.m.; domingo 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

  • Naranjo Mall

• Mega Win: participa en pantalla interactiva con facturas mayores a Q700.

• Lucky Rain: lluvia de globos con premios al instante (viernes 6:00 p.m., sábado y domingo 5:00 p.m.).

• Live DJ durante todo el fin de semana.

• Lemonade Spot Banco Industrial: reclama una limonada gratis con compras con tarjetas BI.

• Horarios: viernes y sábado 10:00 a.m. - 10:00 p.m.; domingo 10:00 a.m. - 8:00 p.m.

  • Portales

• Regalos por compras al presentar facturas de Q1,000 o más, para ganar premios al instante.

• Música en vivo en la plaza principal, primer nivel, viernes 5:00 pm, sábado y domingo 3:00 pm.

• Horarios: viernes y sábado 10:00 a.m. - 10:00 p.m.; domingo 10:00 a.m. - 8:00 p.m.

Los tarjetahabientes de Banco Industrial disfrutarán de beneficios adicionales, oportunidades dobles de ganar premios y acumulación de puntos Bi.

"Los invitamos a vivir este Mega Sale como una experiencia única: tres días para aprovechar los mejores descuentos del año, disfrutar de actividades en familia y dejarse sorprender en cada visita a nuestros centros comerciales," añadió Natalia Barletta.

Con el Mega Sale 2025, Spectrum reafirma su compromiso de ofrecer propuestas innovadoras que combinan moda, gastronomía, entretenimiento y experiencias memorables para todos los guatemaltecos.

