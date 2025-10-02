 Seminario Mary Kay 2025: Empoderamiento Femenino
Empresas

Seminario Mary Kay 2025: Celebración y empoderamiento femenino en Guatemala y El Salvador

Cientos de mujeres fueron reconocidas por su esfuerzo y motivadas a descubrir su potencial para alcanzar grandes sueños.

Compartir:
Mary Kay, Mary Kay
Mary Kay / FOTO: Mary Kay

El Seminario Mary Kay 2025 se convirtió en un espacio de inspiración, reconocimiento y crecimiento para cientos de mujeres que forman parte de esta red de empoderamiento. En esta ocasión, Guatemala y El Salvador se unieron para celebrar juntas a más de 700 asistentes que viven la experiencia Mary Kay como una oportunidad para transformar sus vidas y alcanzar sus sueños.

El evento destacó por reconocer el esfuerzo de las mujeres que han cumplido sus metas y enriquecido vidas, ya sea a través del negocio o del uso de los productos Mary Kay.  Más allá de un seminario, se trató de un encuentro que buscó motivar a las participantes a descubrir sus talentos, creer en sí mismas y entender que con disciplina y visión es posible lograr objetivos extraordinarios.

Mary Kay se ha consolidado como una de las marcas más exitosas en la venta directa a nivel mundial, ofreciendo a sus consultoras independientes un modelo de negocio flexible con ingresos ilimitados.  En el Seminario Mary Kay 2025 se resaltó que las participantes pueden incrementar sus ganancias hasta un 12% adicional al compartir la oportunidad con otras mujeres.

Además de la parte económica, se reconocieron los múltiples beneficios que la compañía otorga como motivación: desde el famoso "trofeo sobre ruedas", que otorga un vehículo del año a las consultoras destacadas, hasta viajes internacionales y bonos adicionales.

Más del Seminario Mary Kay 2025

Sin embargo, el verdadero valor se reflejó en los testimonios de mujeres que encontraron en Mary Kay una forma de realización personal, dejando un legado de confianza y superación para las nuevas generaciones.

Mary Kay revoluciona el cuidado antiarrugas con su nueva crema que promete resultados incomparables

Mary Kay presenta una innovadora fórmula antiarrugas Efecto Tensor, que promete resultados visibles en cuatro semanas, sin necesidad de tratamientos invasivos, con evidencia clínica respaldada.

El evento también fue un llamado a que más mujeres se acerquen a la marca, ya sea para emprender un negocio propio o para conocer sus productos de belleza.  Cabe destacar que cada cinco segundos se vende un desmaquillante Mary Kay en el mundo, un dato que refleja la confianza global en su calidad.

En Portada

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridadt
Nacionales

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridad

04:34 PM, Oct 02
Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoriat
Nacionales

Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoria

03:23 PM, Oct 02
Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costost
Deportes

Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costos

04:51 PM, Oct 02
Trump declara formalmente un conflicto armado contra los cartelest
Internacionales

Trump declara formalmente un "conflicto armado" contra los carteles

03:11 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos