Ferromax: 40 Años y Nuevo Megaservicio en Cantel, Quetzaltenango

Ferromax, empresa líder en la industria de la construcción y metalmecánica en Guatemala, inauguró su Megaservicio N° 106 en Cantel, Quetzaltenango, el 25 de septiembre de este año. Este evento se lleva a cabo en el contexto de la celebración de su 40 aniversario, bajo el lema "Construyendo un Legado de Calidad". La nueva sucursal refuerza el compromiso de Ferromax por acercarse a sus clientes y consolidar su posición como la cadena especializada en hierro y techos más grande del país.
Una Celebración con Significado
La inauguración del Megaservicio Cantel fue un verdadero hito para la empresa. El evento, que simboliza cuatro décadas de trayectoria y dedicación, contó con la presencia de autoridades locales, líderes empresariales, clientes leales y miembros de la comunidad. "Para Ferromax, inaugurar nuestro Megaservicio Cantel en el marco del 40 Aniversario, es posible gracias al reconocimiento y aceptación de nuestros clientes", expresó Federico Suriano, director ejecutivo de Grupo Ferromax. Él destacó que la empresa ha podido desarrollar una cadena especializada en hierro y techos a nivel nacional, ofreciendo marcas líderes y servicios exclusivos que permiten a sus clientes construir sus proyectos con la máxima calidad y al mejor precio.
Desde su fundación en 1985 por el ingeniero Francisco Suriano Siú, Ferromax ha evolucionado y se ha posicionado como la empresa más innovadora de la industria del acero en Guatemala durante los últimos 50 años. El fuerte compromiso de Ferromax con la calidad y la atención al cliente queda claro en sus acciones y en los productos que ofrece.
Un Impacto Social y Económico
La responsabilidad social empresarial de Ferromax está intrínsecamente relacionada con su modelo de negocios. La compañía se preocupa por impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que atiende. "La vivienda es un factor primordial para el desarrollo humano", destacan desde la empresa, enfatizando la importancia de sus iniciativas para reducir el déficit habitacional en Guatemala. Además, Ferromax se enfoca en generar empleos directos y relacionados, contribuyendo así al bienestar de sus colaboradores y de la sociedad en general.
Con una red que supera los 240 megaservicios y presencia no solo en Guatemala, sino también en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, Ferromax ha dinamizado la economía en toda la región. La compañía ha capacitado a más de 12,000 clientes sobre el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo así el conocimiento en la industria.
La satisfacción de sus clientes es el motor que impulsa a Ferromax a seguir innovando y mejorando. "Nos sentimos contentos de que Ferromax se preocupe por brindarnos los mejores productos, por nuestra experiencia sabemos que son productos resistentes, duraderos y de máxima calidad", comentó Moisés Valenzuela, un cliente satisfecho. Este tipo de testimonios refleja el compromiso de la empresa por ofrecer soluciones que protejan las inversiones y proyectos de sus clientes con la mejor calidad.
Invitamos a la comunidad a visitar el Megaservicio Ferromax Cantel, que se encuentra ubicado en Pasac y II, Zona 0, Carretera al Pacífico CA, Zona 0, Cantel, Quetzaltenango. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. y los sábados de 8:00 A.M. a 2:00 P.M., donde encontrarán productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional.