Cebollines ganan Tenedor de Oro 2025: Sabor guatemalteco

Los Cebollines fue galardonado con el Premio Tenedor de Oro 2025 en la categoría Restaurante del Año, durante la Feria Alimentaria de Guatemala. Este evento, reconocido como el máximo reconocimiento en la industria gastronómica del país, busca resaltar la labor de los profesionales y establecimientos que contribuyen al desarrollo económico y a la promoción de la cultura culinaria guatemalteca.
La Gremial de Restaurantes de Guatemala otorgó este premio a Los Cebollines por su destacada trayectoria de más de cuatro décadas en la gastronomía nacional y regional. Cada año, este galardón distingue a un Restaurante, un Chef y un Personaje, celebrando tanto el talento individual como el esfuerzo colectivo que impulsa el sector.
Un legado en la gastronomía guatemalteca
Los Cebollines inició su historia en 1983 en la Plazuela España, en la Ciudad de Guatemala. Desde sus inicios, ha sido pionero en ofrecer experiencias culinarias únicas, como la preparación de guacamol y salsas en mesa, así como la celebración de cumpleaños con sombrero de charro y mariachi. Además, la cadena ha introducido platillos tradicionales mexicanos que han conquistado el paladar de sus clientes, como los chilaquiles, mole, el famoso caldo tlalpeño y sus reconocidos molcajetes.
Desde su apertura, Los Cebollines ha ampliado su presencia a 20 restaurantes en Guatemala y 6 en El Salvador. Este crecimiento no solo se traduce en expansión, sino también en la creación de un modelo de servicio que se ha convertido en un referente dentro del sector restaurantero. Su departamento de Recursos Humanos, fundado en 1987, ha formado a miles de colaboradores bajo una cultura de atención eficiente, amable y flexible, lo que se refleja en la experiencia de cada cliente.
Impacto económico y cultural
El reconocimiento a Los Cebollines también resalta la importancia del sector gastronómico como motor económico en el país. Según la Gremial de Restaurantes, esta industria se destaca por ser una de las más dinámicas en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la identidad cultural, jugando un papel esencial en el turismo, la hospitalidad y la vida social de Guatemala.
La entrega de los Premios Tenedor de Oro se llevó a cabo durante la Feria Alimentaria de Guatemala 2025, considerada la vitrina más relevante de la industria gastronómica en Centroamérica. Este evento congregó a empresarios, chefs, estudiantes, proveedores y consumidores interesados en el futuro de la cocina y los servicios alimentarios, convirtiéndose en un punto de encuentro estratégico para el sector.
Los Cebollines forma parte de GALA -Grupo Alimenticio Latinoamericano-, un holding que agrupa a más de 1,000 colaboradores y cuenta con dos plantas de producción que abastecen tanto a sus restaurantes como a productos en el canal de supermercados. Además de Los Cebollines, GALA integra otras marcas como Suchef, Top Catering y Eco Catering, consolidándose como un grupo empresarial que fomenta la innovación y el desarrollo del sector gastronómico en Guatemala y la región.
Con este premio, Los Cebollines ratifica su compromiso con la excelencia y su objetivo de seguir creando experiencias que se han convertido en parte fundamental de la historia culinaria de Guatemala.