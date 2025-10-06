 Video: Prueba de manejo de la nueva BAIC BJ30e 4x4
BAIC BJ30e 4x4: potencia, tecnología y emoción al volante en su test drive oficial

La nueva SUV híbrida de BAIC llega para redefinir la conducción con diseño, confort y eficiencia. En su prueba de manejo, la BJ30e demostró que está lista para conquistar a quienes buscan una experiencia moderna y potente al mismo tiempo.

Conoce el resultado de esta impresionante prueba de manejo. , Cortesía
Conoce el resultado de esta impresionante prueba de manejo. / FOTO: Cortesía

¡Un vehículo cargado de adrenalina y tecnología! Subirse al volante de la BAIC BJ30e 4x4 es descubrir una experiencia híbrida que sorprende desde el primer instante. El video del test drive ya circula en redes sociales y deja una cosa clara: la emoción tiene nuevo nombre.

Diseño, potencia y carácter eléctrico

La BAIC BJ30e combina estilo moderno y funcionalidad urbana con una estética robusta y deportiva. Sus líneas aerodinámicas, faros LED de diseño agresivo y llantas de aleación refuerzan su carácter imponente en cualquier entorno.

Entre sus características más destacadas:

  • Motor híbrido con entrega instantánea de par para una aceleración ágil y fluida.
  • Interior tecnológico con pantalla táctil, conectividad inteligente y materiales de alto confort.
  • Sistema de regeneración de energía en frenadas para optimizar la eficiencia.
  • Autonomía competitiva dentro de su segmento.
  • Experiencia de conducción silenciosa, sin vibraciones ni ruidos del motor de combustión.

Con estas prestaciones, la BJ30e se consolida como una opción ideal para quienes buscan dar el salto a la movilidad híbrida sin renunciar al dinamismo ni al diseño.

Foto embed
El test drive reafirmó que la BAIC BJ30e 4x4 no solo cumple con las expectativas técnicas, sino que también conecta emocionalmente con el conductor. - Cortesía

El test drive: potencia que se siente

Durante la prueba de manejo, el vehículo dejó en evidencia todo su potencial:

  • Arranque contundente: el motor híbrido sorprende con una respuesta inmediata y sensación de potencia continua.
  • Desempeño urbano ágil: en calles de tráfico denso, la BJ30e demostró maniobrabilidad, visibilidad y control superiores.
  • Confort en carretera: la conducción silenciosa permite disfrutar del entorno sin distracciones acústicas.
  • Seguridad y confianza: la estabilidad en curvas y tramos exigentes refuerza su calidad de manejo.
  • Tecnología al alcance: su sistema de infoentretenimiento ofrece una interfaz intuitiva, conectividad fluida y funciones útiles para la rutina diaria.

Una SUV híbrida que conecta con las emociones

El test drive reafirmó que la BAIC BJ30e 4x4 no solo cumple con las expectativas técnicas, sino que también conecta emocionalmente con el conductor. Con diseño llamativo, respuesta deportiva y un confort sobresaliente, se posiciona como una de las opciones más atractivas en el segmento híbrido.

¿Listo para probarla? La nueva BAIC BJ30e ya está lista para arrancar hacia el futuro de la conducción. Los modelos disponibles de BAIC en Guatemala se encuentran en la Boutique en Plaza Madero zona 10, y la Agencia principal en 20 calle 16-66 zona 10, de la Ciudad de Guatemala.

Foto embed
Su sistema de infoentretenimiento ofrece una interfaz intuitiva, conectividad fluida y funciones útiles para la rutina diaria. - Cortesía

