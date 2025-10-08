Diplomado en Masaje Infantil: Fortalece Vínculo Madre-Hijo

Metroproyectos, en colaboración con sus centros comerciales Metronorte y Plaza Américas, ha lanzado una innovadora iniciativa destinada a fortalecer el bienestar infantil: un Diplomado en Masaje Infantil, diseñado especialmente para madres que desean adquirir habilidades en esta técnica beneficiosa para sus bebés. Este programa comenzará el próximo 6 de octubre y tiene como principal objetivo promover el vínculo afectivo, el desarrollo saludable y el bienestar integral de los más pequeños del hogar.
Esta actividad se presenta en el contexto del Día del Niño, un mes significativo para recordar la importancia de proteger y garantizar los derechos de la niñez, promoviendo ambientes que favorezcan su desarrollo integral. "La primera infancia es un período crucial para el desarrollo cerebral y la formación del futuro del niño", enfatizó un vocero de la organización.
Detalles del Diplomado en Masaje Infantil
El curso cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Masaje Infantil y será impartido por Jessica Stuhlhofer de Activamente Kids, una especialista certificada en el área. Este enfoque garantiza que tanto las madres como los bebés vivan una experiencia enriquecedora y segura. El programa está orientado a bebés de 3 a 11 meses de edad y busca no solo enseñar la técnica de masaje, sino también fortalecer el vínculo emocional entre madre e hijo a través del contacto afectivo y la estimulación temprana.
Los beneficios del masaje infantil son múltiples y significativos, entre los cuales se destacan:
- Mejora la digestión y el sueño del bebé.
- Estimula el sistema circulatorio y respiratorio.
- Favorece el desarrollo neurológico.
- Refuerza el apego y la comunicación no verbal.
La iniciativa de Metroproyectos no solo busca impactar a las madres en las ciudades donde se lleva a cabo, sino que se proyecta para ser implementada de forma progresiva en todos los centros comerciales de la corporación, ampliando así su alcance a nivel nacional. Desde Metroproyectos, se considera crucial el papel de la niñez en el futuro de la sociedad, lo que motiva a seguir promoviendo acciones que contribuyan a su desarrollo saludable.
Invitamos a todas las madres interesadas a inscribirse en este valioso curso y a obtener más información a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, o visitando el kiosco de información en los centros comerciales participantes.