 Diplomado en Masaje Infantil: Fortalece Vínculo Madre-Hijo
El diplomado en masaje infantil que fortalece el vínculo madre-hijo y promueve bienestar

Metroproyectos lanza un Diplomado en Masaje Infantil para madres, promoviendo el bienestar y el vínculo emocional con sus bebés, empezando el 6 de octubre.

Metroproyectos lanza diplomado
Metroproyectos lanza diplomado

Metroproyectos, en colaboración con sus centros comerciales Metronorte y Plaza Américas, ha lanzado una innovadora iniciativa destinada a fortalecer el bienestar infantil: un Diplomado en Masaje Infantil, diseñado especialmente para madres que desean adquirir habilidades en esta técnica beneficiosa para sus bebés. Este programa comenzará el próximo 6 de octubre y tiene como principal objetivo promover el vínculo afectivo, el desarrollo saludable y el bienestar integral de los más pequeños del hogar.

Esta actividad se presenta en el contexto del Día del Niño, un mes significativo para recordar la importancia de proteger y garantizar los derechos de la niñez, promoviendo ambientes que favorezcan su desarrollo integral. "La primera infancia es un período crucial para el desarrollo cerebral y la formación del futuro del niño", enfatizó un vocero de la organización.

Metroproyectos lanza diplomado

Detalles del Diplomado en Masaje Infantil

El curso cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Masaje Infantil y será impartido por Jessica Stuhlhofer de Activamente Kids, una especialista certificada en el área. Este enfoque garantiza que tanto las madres como los bebés vivan una experiencia enriquecedora y segura. El programa está orientado a bebés de 3 a 11 meses de edad y busca no solo enseñar la técnica de masaje, sino también fortalecer el vínculo emocional entre madre e hijo a través del contacto afectivo y la estimulación temprana.

Los beneficios del masaje infantil son múltiples y significativos, entre los cuales se destacan:

  • Mejora la digestión y el sueño del bebé.
  • Estimula el sistema circulatorio y respiratorio.
  • Favorece el desarrollo neurológico.
  • Refuerza el apego y la comunicación no verbal.

La iniciativa de Metroproyectos no solo busca impactar a las madres en las ciudades donde se lleva a cabo, sino que se proyecta para ser implementada de forma progresiva en todos los centros comerciales de la corporación, ampliando así su alcance a nivel nacional. Desde Metroproyectos, se considera crucial el papel de la niñez en el futuro de la sociedad, lo que motiva a seguir promoviendo acciones que contribuyan a su desarrollo saludable.

Invitamos a todas las madres interesadas a inscribirse en este valioso curso y a obtener más información a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, o visitando el kiosco de información en los centros comerciales participantes.

