Pepsi Renueva Su Imagen para Unir a Guatemala en el Fútbol

Pepsi ha dado un golpe distintivo en la historia de su marca en Guatemala al modificar su logo por primera vez en 75 años, como parte de su apoyo a la selección nacional de fútbol en la crucial recta final de clasificación para el mundial. Esta audaz movida busca celebrar el espíritu patriótico y la pasión de los guatemaltecos por el balompié, destacando su compromiso con el país en estos momentos decisivos.
Un cambio emblemático en la identidad de marca
La emblemática marca de bebidas anunció que el nuevo diseño del logo estará presente en todas sus comunicaciones y materiales publicitarios hasta el final de las eliminatorias. Con esta acción, Pepsi no solo muestra su apoyo a la selección, sino que también refuerza su vínculo con la identidad nacional de Guatemala.
"Pepsi siempre ha sido una marca que se atreve a desafiar lo establecido, a romper con lo esperado. Con este cambio de look en nuestro logo le damos un voto de confianza más a nuestra querida selección y al tan anhelado sueño de clasificar," mencionó María José Recinos, jefe de marca Pepsi. Este testimonio resalta el compromiso de Pepsi con su público, indicando que la marca está dispuesta a hacer una apuesta significativa en momentos clave para la nación.
La campaña, titulada "Hoy sí muchá", se caracteriza por invitar a los guatemaltecos a unirse en un solo clamor de apoyo a su selección. El mensaje busca movilizar a la población para que eleve sus voces y apoye al equipo, proponiendo que cada momento de aliento se acompañe con una Pepsi en mano.
Conectando con el público a través de las redes sociales
Pepsi ha aprovechado las plataformas digitales para maximizar el impacto de esta campaña. Los guatemaltecos pueden seguir las novedades de la marca en las distintas redes sociales, donde Pepsi se adentra en la comunidad y promueve la emoción en torno al fútbol. En Instagram, pueden encontrar a Pepsi como @pepsiguate; en Facebook, bajo el nombre Pepsi Guatemala; en TikTok con el usuario @pepsiguate y en X siguiendo la cuenta @pepsiguate.
Esta estrategia digital refuerza el compromiso de Pepsi con la interactividad y el engagement, permitiendo que los fanáticos se sientan parte de la campaña y de la historia que están construyendo junto a su selección. Al integrar el sentimiento nacional con su identidad de marca, Pepsi transforma un simple logo en un símbolo de unión y determinación.
A medida que Guatemala se prepara para enfrentar los desafíos de las eliminatorias, el apoyo de marcas como Pepsi se vuelve vital para el ánimo de los aficionados. La elección de cambiar su logo en un momento crucial demuestra que la marca está atenta a las pulsaciones de su pueblo, dispuesta a ser parte de un legado que trasciende el deporte.
Con esta manipulación en su imagen, Pepsi no solo reafirma su presencia en el mercado guatemalteco, sino que también se posiciona como un aliado estratégico en la vivencia de la cultura futbolera del país. Así, el logo transformado se convierte en un símbolo de esperanza y unidad para todos los guatemaltecos que sueñan con ver a su selección mundialista.
¡Vamos Guate, a romper la historia!