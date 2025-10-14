Gerfor invierte $5 millones en Guatemala para empleo y sostenibilidad

GERFOR, una destacada empresa colombiana con más de 25 años de experiencia en Guatemala, confirma su compromiso con el desarrollo del país a través de nuevas inversiones y un enfoque sostenido en la sostenibilidad ambiental. La compañía, que se ha establecido como un pilar en la industria de la construcción y soluciones de PVC en Centroamérica, ha destinado casi 5 millones de dólares en el último año para fortalecer su infraestructura y modernizar su maquinaria.
En su búsqueda por fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, GERFOR también ha apostado por la capacitación de su personal y clientes, implementando innovadores programas como las aulas móviles. Estos esfuerzos han formado a más de 19 mil técnicos en todo el territorio guatemalteco, reflejando la confianza de la firma en el país como un destino atractivo para las inversiones. "Guatemala es un país con un mercado dinámico y en crecimiento. Confiamos en su gente, en su talento y en su potencial de desarrollo. Por eso seguimos invirtiendo aquí: porque creemos en el país y en su capacidad para generar oportunidades sostenibles," afirmó Jose Luis Rincón, gerente general de la empresa.
Impacto de GERFOR en la comunidad
La operativa de GERFOR en Guatemala ha generado un impacto positivo en las comunidades donde está presente. Actualmente, la empresa proporciona más de 600 empleos directos y 200 indirectos en la región de Sacatepéquez, mejorando la calidad de vida de cientos de familias. Este empleo no solo es seguro, sino que también está acompañado de oportunidades de desarrollo personal y profesional.
A través de programas de formación y fortalecimiento de capacidades, la empresa busca transformar las vidas de sus colaboradores y sus familias. Además, GERFOR trabaja en colaboración con las autoridades locales en Santa Lucía Milpas Altas, donde se encuentra su planta de producción, apoyando iniciativas de desarrollo comunitario. Este enfoque la posiciona como un aliado estratégico en el progreso regional.
Compromiso con la sostenibilidad
Un aspecto fundamental del enfoque de GERFOR es su compromiso con la sostenibilidad. La empresa incorpora prácticas de eficiencia energética, reutilización de desechos plásticos y un manejo responsable del agua en sus procesos. La oferta de productos innovadores y duraderos, que extienden la vida útil de los proyectos, contribuye a la reducción del impacto ambiental. Todo esto se lleva a cabo cumpliendo con las normativas ambientales guatemaltecas y los estándares internacionales, lo que garantiza la transparencia y confianza ante clientes, autoridades y comunidades.
"GERFOR es más que una empresa: somos un socio confiable para Guatemala. Invertimos aquí porque estamos convencidos de que juntos podemos construir un desarrollo más sostenible, seguro y lleno de oportunidades," concluyó Rincón.
Con su enfoque en la inversión, generación de empleo, y la creación de un impacto positivo en las comunidades, GERFOR demuestra su compromiso constante con Guatemala, consolidándose como una marca internacional que impulsa la innovación y contribuye al desarrollo económico y social del país.