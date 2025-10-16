Atrevia 360 en Guatemala: Protección para Perros

En un esfuerzo por fortalecer el cuidado y la salud de las mascotas, Monteco S.A., , presentó oficialmente ATREVIA 360. Se trata de un nuevo antiparasitario oral que promete revolucionar la protección integral de los perros.
El lanzamiento se realizó en colaboración con Agrovet Market y su división Petmédica, y marca un importante avance para la industria veterinaria nacional. ATREVIA 360 combina tres principios activos de eficacia comprobada: fluralaner, moxidectina y praziquantel, que actúan en conjunto para eliminar y prevenir parásitos internos y externos.
Esta fórmula garantiza cobertura contra pulgas, garrapatas, ácaros, cestodos y nemátodos, incluyendo aquellos que afectan órganos vitales como el corazón, los pulmones y el sistema gastrointestinal. Con una sola dosis, los perros obtienen protección por hasta tres meses, ofreciendo una alternativa práctica, segura y de larga duración.
Además, su presentación en tabletas palatables facilita la administración, siendo aceptada fácilmente por las mascotas. Entre sus beneficios destacan la protección completa y prolongada de más de 120 días y su inicio de acción en tan solo 90 minutos.
Más de ATREVIA 360
A las anteriores se suma la prevención del gusano del corazón y su aplicación segura en perros desde las ocho semanas de edad y con un peso mínimo de 2.5 kilogramos. Durante el evento, el M.V. Luis Alfredo Chávez Balarezo, Jefe de Sanidad Animal e Investigación de Animales Menores y Farmacovigilancia de Agrovet Market Perú, expuso los avances científicos que respaldan la eficacia del producto.
El lanzamiento consolida a Monteco S.A. como un referente en innovación veterinaria, reafirmando su compromiso con la ciencia y el bienestar animal.
Con ATREVIA 360, la compañía introduce al mercado guatemalteco una solución integral que protege a las mascotas de manera efectiva. Asimismo, contribuye a la prevención de enfermedades zoonóticas, beneficiando tanto a los animales como a las familias que los acogen.