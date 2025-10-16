 Atrevia 360 en Guatemala: Protección para Perros
Empresas

ATREVIA 360 llega a Guatemala: protección total para los perros en una sola dosis

La salud de los perros da un gran paso en Guatemala con la llegada de ATREVIA 360, un antiparasitario oral de última generación.

Atrevia
Atrevia / FOTO: Atrevia

En un esfuerzo por fortalecer el cuidado y la salud de las mascotas, Monteco S.A., , presentó oficialmente ATREVIA 360Se trata de un nuevo antiparasitario oral que promete revolucionar la protección integral de los perros.

El lanzamiento se realizó en colaboración con Agrovet Market y su división Petmédica, y marca un importante avance para la industria veterinaria nacional. ATREVIA 360 combina tres principios activos de eficacia comprobada: fluralaner, moxidectina y praziquantel, que actúan en conjunto para eliminar y prevenir parásitos internos y externos.

Esta fórmula garantiza cobertura contra pulgas, garrapatas, ácaros, cestodos y nemátodos, incluyendo aquellos que afectan órganos vitales como el corazón, los pulmones y el sistema gastrointestinal. Con una sola dosis, los perros obtienen protección por hasta tres meses, ofreciendo una alternativa práctica, segura y de larga duración.

Además, su presentación en tabletas palatables facilita la administración, siendo aceptada fácilmente por las mascotas. Entre sus beneficios destacan la protección completa y prolongada de más de 120 días y su inicio de acción en tan solo 90 minutos.

Más de ATREVIA 360

A las anteriores se suma la prevención del gusano del corazón y su aplicación segura en perros desde las ocho semanas de edad y con un peso mínimo de 2.5 kilogramos. Durante el evento, el M.V. Luis Alfredo Chávez Balarezo, Jefe de Sanidad Animal e Investigación de Animales Menores y Farmacovigilancia de Agrovet Market Perú, expuso los avances científicos que respaldan la eficacia del producto.

El lanzamiento consolida a Monteco S.A. como un referente en innovación veterinaria, reafirmando su compromiso con la ciencia y el bienestar animal.

Realza tu belleza con este colágeno que fusiona de forma única ingredientes para combatir 16 signos de la edad

Con una tecnología de vinculación única, VICHY logró fusionar ingredientes que potencian la formación de los 16 tipos de colágenos de la piel.

Con ATREVIA 360, la compañía introduce al mercado guatemalteco una solución integral que protege a las mascotas de manera efectiva. Asimismo, contribuye a la prevención de enfermedades zoonóticas, beneficiando tanto a los animales como a las familias que los acogen.

