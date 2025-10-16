Facenco: 39 Años Innovando en Sueño y Calidad del Descanso

Grupo Facenco conmemoró su 39 aniversario con una velada excepcional que tuvo como objetivo principal promover el buen descanso, considerado fundamental para una vida plena y saludable. El evento, bajo el lema Dormir Bien, reunió a clientes, aliados estratégicos y expertos de renombre internacional en una atmósfera diseñada para redefinir nuestra percepción del descanso.
Una celebración para recordar
La exitosa noche comenzó con una elegante tea party, donde los asistentes fueron recibidos en un ambiente acogedor y sofisticado, demostrando el compromiso de Facenco con el bienestar y la atención al detalle. Este espacio propició un ambiente propicio para conectar y compartir, preparando así el escenario para un evento cargado de inspiración.
Durante la celebración, los participantes pudieron apreciar la nueva colección de productos de fin de año. Esta línea innovadora incluye tejidos de última generación, tecnología de aromaterapia y características diferenciadoras que convierten el descanso en una experiencia multisensorial. Cada diseño ha sido ideado para satisfacer las necesidades del consumidor moderno, que busca calidad, estética y funcionalidad en cada detalle.
El evento contó con la intervención de un coach internacional certificado en salud del sueño, quien ofreció herramientas prácticas que permiten mejorar la calidad del descanso, centrándose en hábitos saludables y la conciencia corporal. Además, un experto mexicano en retail brindó una visión estratégica sobre las tendencias del consumidor y el valor del descanso como una experiencia de marca en el mercado latinoamericano.
El compromiso de Grupo Facenco con el bienestar
"Dormir bien no es solo cerrar los ojos... es abrir la puerta a una vida más plena, más saludable, más conectada", expresó Mishell, Gerente de Mercadeo Regional de Grupo Facenco, durante su emotivo discurso. "Queremos que Guatemala y toda Centroamérica vivan esa experiencia, y que juntos podamos construir una verdadera cultura del dormir bien."
Facenco reafirma su rol de líder en soluciones de descanso, no solo por la calidad técnica de sus productos, sino también por su visión emocional, humana y transformadora. Esta celebración representa un nuevo capítulo en su misión de construir una cultura que valore el descanso y el concepto de Dormir Bien.
Con esta velada, Grupo Facenco no solo celebra su trayectoria, sino que también establece un claro compromiso hacia el futuro, buscando elevar la calidad del descanso en Guatemala y Centroamérica mediante innovaciones y la promoción de hábitos saludables.
Así, la empresa continúa liderando el camino hacia una mayor concienciación sobre la importancia del descanso en nuestras vidas diarias, dejando claro que dormir adecuadamente es esencial para alcanzar un estado de bienestar completo.