Interbanco lanza memoria de sostenibilidad en Guatemala

InterBanco presentó su Primera Memoria de Sostenibilidad, un documento que resalta su compromiso con el desarrollo sostenible en Guatemala. Esta memoria, que cubre los logros alcanzados de enero a diciembre de 2024, se centra en los pilares esenciales de la sostenibilidad: el aspecto social, ambiental y económico. La elaboración de esta memoria se realizó bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI, versión 2021), asegurando la transparencia y la veracidad de la información a través de verificación externa por el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE).
Avances Significativos en Sostenibilidad
InterBanco ha reportado varios avances que marcan una diferencia positiva en la comunidad:
- Inclusión financiera con enfoque digital: Durante 2024, más del 82 % de las transacciones bancarias se realizaron a través de plataformas digitales. InterBanco promovió la apertura de cuentas y la concesión de préstamos de forma digital, lo que amplió el acceso a servicios financieros en regiones alejadas de la capital.
- Compromiso con las personas: La institución obtuvo la certificación como Great Place to Work, alcanzando un 89 % de satisfacción entre sus empleados, lo que evidencia un entorno laboral positivo e inclusivo.
- Gestión responsable del crédito: Mediante el uso del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS), se evalúan los impactos potenciales de las operaciones de crédito, impulsando proyectos sostenibles y mitigando riesgos ambientales.
- Gestión ambiental y eficiencia energética: InterBanco realizó su primera medición de huella de carbono en 2024, un paso crucial para conocer y reducir su impacto ambiental. Inició la instalación de paneles solares en diversas ubicaciones, fomentando el uso de energías limpias y renovables.
- Compromiso con la educación: A través de programas sociales centrados en el desarrollo educativo, se benefició a 5,363 estudiantes y docentes, reafirmando el compromiso de la institución por garantizar un acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
La memoria de sostenibilidad también detalla los progresos del Plan de Sostenibilidad 2023-2026, el cual orienta las acciones de InterBanco hacia una operación más eficiente, inclusiva y con un impacto positivo en la comunidad. "Este primer informe de sostenibilidad marca un hito relevante. No solo da cuenta de avances concretos que hemos logrado, sino que también refleja la voluntad institucional de avanzar con integridad, transparencia y propósito", comentó José Antonio Corrales Aguilar, presidente del Consejo de Administración de InterBanco.
Compromiso con Futuro Sostenible
Al presentar esta memoria, InterBanco reafirma su compromiso con la sostenibilidad como eje esencial de su estrategia empresarial. La institución planea seguir impulsando iniciativas que promuevan el bienestar de la población, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible en Guatemala. Convencido de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden avanzar de la mano, InterBanco continuará colaborando con sus empleados, clientes y comunidades para forjar un futuro más próspero, inclusivo y responsable para el país.
InterBanco está dedicado al desarrollo de su entorno, reafirmando su papel como agente de cambio en la comunidad guatemalteca.