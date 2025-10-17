Agroamérica dona contenedores tras deslizamiento en El Salvador

El deslizamiento de tierra ocurrido el 6 de octubre en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador ha movilizado a diversas instituciones públicas y privadas que trabajan en conjunto para mitigar los efectos de esta emergencia. El evento se registró en el límite entre los municipios de Fraijanes y Villa Canales, interrumpiendo el paso y generando preocupaciones significativas en la seguridad vial.
En este contexto, *AgroAmérica*, una destacada empresa en la industria agroindustrial dedicada a los alimentos sostenibles, se ha sumado a los esfuerzos para abordar esta situación. La compañía ha realizado una importante donación de contenedores metálicos, los cuales se están utilizando como estructuras de contención y como depósitos para balastro. Esta acción tiene como propósito fundamental estabilizar el terreno afectado y facilitar así el restablecimiento del tráfico por la carretera.
"Desde AgroAmérica decidimos sumarnos a los esfuerzos que lidera la CONRED para contribuir a que el paso por la Carretera a El Salvador pueda habilitarse de forma segura y en el menor tiempo posible. Creemos que el trabajo coordinado entre instituciones públicas, privadas y comunitarias es esencial para superar emergencias como esta y garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos", expresó Bernhard Roehrs, Vicepresidente Corporativo de AgroAmérica.
Colaboración interinstitucional para la atención de emergencias
Esta colaboración forma parte de una relación formal de cooperación entre AgroAmérica y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), que ha perdurado por más de 15 años. Durante este tiempo, ambas organizaciones han trabajado en diversas iniciativas, incluyendo capacitaciones, respuestas ante emergencias y programas de prevención comunitaria. El objetivo de esta alianza es fortalecer las capacidades locales para enfrentar eventos naturales adversos.
- Capacitaciones sobre prevención de desastres.
- Respuestas coordinadas en situaciones de emergencia.
- Implementación de programas de prevención en comunidades vulnerables.
La unión de esfuerzos y la colaboración activa entre diferentes sectores subraya la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto en situaciones de crisis. La comunidad ha visto cómo instituciones, empresas, cuerpos de socorro y ciudadanos contribuyen desde sus respectivos ámbitos para enfrentar la emergencia provocada por el deslizamiento, destacando la relevancia de la cooperación en la gestión de desastres.
El compromiso de AgroAmérica se traduce en acciones concretas que buscan no solo solucionar la emergencia inmediata, sino también promover la resiliencia en las comunidades afectadas. La empresa reafirma su misión de ser un actor clave en la promoción de la seguridad y el bienestar de la población guatemalteca, mostrando su disposición de actuar ante situaciones de riesgo.
Pese a las dificultades que conlleva un evento de esta naturaleza, la respuesta positiva de diversas organizaciones y entidades gubernamentales permite vislumbrar un camino hacia la recuperación. Con esta colaboración, se espera que el paso por la Carretera a El Salvador sea restablecido en el menor tiempo posible, garantizando así la seguridad vial y la normalización de las actividades en la región.