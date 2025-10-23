 FerroMax: 40 Años y Nuevos Megaservicios Abrirán Pronto
Empresas

Ferromax celebra sus 40 años con la apertura de dos nuevos Megaservicios

Ferromax amplía su presencia y reafirma su compromiso con la calidad y la comunidad.

Compartir:
Ferromax, Cortesía
Ferromax / FOTO: Cortesía

Ferromax, una de las empresas más destacadas en la industria de la construcción y metalmecánica en Guatemala, celebra su 40 aniversario con la inauguración de dos nuevos Megaservicios. Estas nuevas instalaciones, Ferromax Salida a Chanmagua, Esquipulas, y Ferromax Chinacá, amplían su red de más de 108 Megaservicios en el país. Este evento significativo no solo marca un hito importante para la compañía, sino que también reafirma su compromiso de ser accesible para sus clientes y de mantener su posición como la cadena especializada en hierro y techos más grande de Guatemala.

Un legado de calidad y compromiso

Desde su fundación en 1985 por el Ing. Francisco Suriano Siú, Ferromax se ha establecido como un referente de innovación en la industria del acero, destacándose por sus 40 años de trayectoria. Durante el evento de inauguración, que reunió a autoridades locales, líderes empresariales y miembros de la comunidad, se celebró no solo la apertura de los nuevos Megaservicios, sino también los logros alcanzados a lo largo de las décadas.

"La inauguración de Ferromax Chanmagua Salida a Esquipulas y Ferromax Chinacá en el marco de celebración de nuestro 40 Aniversario es un logro que celebramos gracias a la confianza y aceptación de nuestros clientes", comentó Silvia de Cáceres, Vicepresidenta de Ventas de Ferromax. "Esto nos ha permitido consolidar la cadena especializada en hierro y techos más grande de Guatemala, entregando marcas líderes y servicios exclusivos para que construyan con la Máxima Calidad y al Mejor Precio."

Responsabilidad social y desarrollo comunitario

Ferromax no solo se enfoca en el crecimiento empresarial, sino que también tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social. Su modelo de negocio incluye iniciativas que buscan impactar positivamente la calidad de vida de las comunidades donde opera. La empresa se involucra activamente en la lucha contra el déficit habitacional, reconociendo que la vivienda es fundamental para el desarrollo humano y la efectividad de los programas de salud y educación.

Con más de 240 megaservicios en varios países, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, Ferromax genera miles de empleos directos e indirectos, lo que contribuye al dinamismo económico de la región. Además, su programa de capacitación ha formado a más de 12 mil clientes en el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo así el conocimiento en la industria.

Foto embed
Ferromax - Cortesía

La satisfacción del cliente sigue siendo la mayor recompensa para la empresa. Como lo expresa el Ing. Nelson Hernández, un cliente fiel: "Tengo catorce años trabajando con los productos de Ferromax, lo que verdaderamente nos ha mantenido fieles es la calidad del producto, además de su excelente servicio al cliente; ambos son cruciales para nosotros." En su opinión, la resistencia de productos como ColorAlúm ha simplificado significativamente su trabajo.

Ferromax continúa invirtiendo en el talento humano del país, convencidos de que la mejor propuesta de valor es la que protege a las familias, los proyectos y las inversiones con productos de alta calidad. Su compromiso con los clientes no solo se traduce en productos, sino en toda una filosofía de trabajo que se centra en la construcción de un legado de calidad.

Para más información, puede visitar su sitio web o seguirlos en redes sociales. Facebook: @Ferromax Guatemala, Instagram: @Ferromax Guatemala.

En Portada

Gerardo Paiz sale al paso de críticas y aclara todo sobre la venta de boletost
Deportes

Gerardo Paiz sale al paso de críticas y aclara todo sobre la venta de boletos

01:11 PM, Oct 23
Marco Antonio Villeda es juramentado como ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda es juramentado como ministro de Gobernación

02:03 PM, Oct 23
Piloto de bus accidentado en Mixco enfrentará proceso penalt
Nacionales

Piloto de bus accidentado en Mixco enfrentará proceso penal

12:10 PM, Oct 23
Hoy son son los Billboard Latin Music Awards 2025, ¿dónde verlos?t
Farándula

Hoy son son los Billboard Latin Music Awards 2025, ¿dónde verlos?

07:53 AM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialJuegos Centroamericanosredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos