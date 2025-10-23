FerroMax: 40 Años y Nuevos Megaservicios Abrirán Pronto

Ferromax, una de las empresas más destacadas en la industria de la construcción y metalmecánica en Guatemala, celebra su 40 aniversario con la inauguración de dos nuevos Megaservicios. Estas nuevas instalaciones, Ferromax Salida a Chanmagua, Esquipulas, y Ferromax Chinacá, amplían su red de más de 108 Megaservicios en el país. Este evento significativo no solo marca un hito importante para la compañía, sino que también reafirma su compromiso de ser accesible para sus clientes y de mantener su posición como la cadena especializada en hierro y techos más grande de Guatemala.
Un legado de calidad y compromiso
Desde su fundación en 1985 por el Ing. Francisco Suriano Siú, Ferromax se ha establecido como un referente de innovación en la industria del acero, destacándose por sus 40 años de trayectoria. Durante el evento de inauguración, que reunió a autoridades locales, líderes empresariales y miembros de la comunidad, se celebró no solo la apertura de los nuevos Megaservicios, sino también los logros alcanzados a lo largo de las décadas.
"La inauguración de Ferromax Chanmagua Salida a Esquipulas y Ferromax Chinacá en el marco de celebración de nuestro 40 Aniversario es un logro que celebramos gracias a la confianza y aceptación de nuestros clientes", comentó Silvia de Cáceres, Vicepresidenta de Ventas de Ferromax. "Esto nos ha permitido consolidar la cadena especializada en hierro y techos más grande de Guatemala, entregando marcas líderes y servicios exclusivos para que construyan con la Máxima Calidad y al Mejor Precio."
Responsabilidad social y desarrollo comunitario
Ferromax no solo se enfoca en el crecimiento empresarial, sino que también tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social. Su modelo de negocio incluye iniciativas que buscan impactar positivamente la calidad de vida de las comunidades donde opera. La empresa se involucra activamente en la lucha contra el déficit habitacional, reconociendo que la vivienda es fundamental para el desarrollo humano y la efectividad de los programas de salud y educación.
Con más de 240 megaservicios en varios países, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, Ferromax genera miles de empleos directos e indirectos, lo que contribuye al dinamismo económico de la región. Además, su programa de capacitación ha formado a más de 12 mil clientes en el uso y aplicación de sus productos, fortaleciendo así el conocimiento en la industria.
La satisfacción del cliente sigue siendo la mayor recompensa para la empresa. Como lo expresa el Ing. Nelson Hernández, un cliente fiel: "Tengo catorce años trabajando con los productos de Ferromax, lo que verdaderamente nos ha mantenido fieles es la calidad del producto, además de su excelente servicio al cliente; ambos son cruciales para nosotros." En su opinión, la resistencia de productos como ColorAlúm ha simplificado significativamente su trabajo.
Ferromax continúa invirtiendo en el talento humano del país, convencidos de que la mejor propuesta de valor es la que protege a las familias, los proyectos y las inversiones con productos de alta calidad. Su compromiso con los clientes no solo se traduce en productos, sino en toda una filosofía de trabajo que se centra en la construcción de un legado de calidad.
