Desparacitación de mascotas en temporada de lluvias

El número de hogares con mascotas sigue creciendo en el país. De acuerdo con estudios recientes de la consultora regional Kantar, más de 30 mil familias guatemaltecas se sumaron este año como nuevas compradoras de alimentos para mascotas, reflejando una mayor inversión en su bienestar y un mercado que demanda tenencia responsable.
Durante la temporada de lluvias, los parásitos internos y externos representan una amenaza constante, ya que pueden causar desde molestias leves hasta enfermedades graves en los peluditos. El clima húmedo y cálido de los últimos meses ha favorecido su proliferación, por lo que mantener una rutina preventiva es esencial.
La desparasitación mensual: clave para prevenir enfermedades
Desparasitar a las mascotas cada mes es una práctica fundamental para su salud y para la de toda la familia. Este hábito permite una protección continua frente a parásitos internos y externos, reduciendo el riesgo de contagio entre animales y personas.
Entre sus beneficios destacan:
- Prevención de nemátodos intestinales.
- Control de pulgas, garrapatas y otros ectoparásitos transmisores de bacterias.
- Protección contra ácaros, responsables de afecciones en la piel y oídos.
- Prevención de la enfermedad del gusano del corazón, que puede dañar el corazón y los pulmones.
Cuando hablamos de bienestar animal, no basta con tratar enfermedades: hay que prevenirlas. Una desparasitación mensual integral protege tanto al perro como a quienes lo rodean.
Audrey Kauffmann, Gerente Comercial para MSD Animal Health en América Central, Caribe, Ecuador y Venezuela (CENCA EC)
Innovación y practicidad en el cuidado
Hoy existen soluciones que facilitan este proceso, como los comprimidos masticables de administración mensual que protegen contra parásitos internos y externos. Uno de ellos es BRAVECTO® 1M Triple, disponible en Guatemala, que ofrece cobertura continua por más de un mes.
"Con BRAVECTO® 1M Triple ofrecemos una alternativa eficaz y práctica que simplifica la rutina de cuidado, manteniendo la seguridad y calidad que caracteriza a nuestros productos", comentó Franco Mauri, Director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en CENCA EC.
Este tipo de tratamientos, fáciles de administrar en casa, permiten a los cuidadores establecer una rutina clara y efectiva.
Salud animal, bienestar familiar
Una mascota sana es una mascota feliz. Adoptar un plan de desparasitación mensual para las mascotas del hogar no solo mejora la calidad de vida del animal, sino que también previene enfermedades, reduce gastos médicos y promueve un entorno familiar más seguro.
"La prevención es más que una recomendación: es una necesidad. Consultar al Médico Veterinario y establecer un plan mensual de desparasitación es clave para cuidar a nuestras mascotas y su bienestar a largo plazo", destacó Ingrid González, Representante de Ventas de MSD Animal Health en Guatemala.
El tratamiento BRAVECTO®, desarrollado por MSD Animal Health, cuenta con más de 10 años en el mercado y es una de las opciones más recomendadas por veterinarios. Su portafolio ofrece diversas presentaciones y fórmulas adaptadas a cada tipo de mascota y estilo de vida.