 Volkswagen presenta la nueva Tera para ver, tocar y probar
Un nuevo ícono llega a Guatemala: TERA redefine la era SUVW con el ADN de Volkswagen

El nuevo ícono de Volkswagen llega para redefinir la era SUVW en Guatemala.

El nuevo modelo se destaca por un elevado nivel de seguridad para sus ocupantes., Omar Solís.
El nuevo modelo se destaca por un elevado nivel de seguridad para sus ocupantes. / FOTO: Omar Solís.

Grupo Continental Motores de Guatemala presentó su nueva Crossover SUV Tera en las instalaciones del Centro Comercial Cayalá bajo el lema "Un ícono está naciendo". Ian Hagen Beverini, director regional de Volkswagen Marketing, expresó que el momento de la presentación es muy especial, porque les permite cerrar el año en grande.

Vamos a lanzar la nueva Tera, el nuevo vehículo de Volkswagen en el segmento de Crossover SUV aquí en Cayalá", compartió Ian Hagen Beverini.

El experto añadió que los visitantes, además de observar la nueva Tera, también podrán apreciar toda la gama nueva de vehículos. Asimismo, destacó que, para conocer la nueva Tera, los guatemaltecos pueden llegar en compañía de toda su familia.

Ian Hagen Beverini agregó que los visitantes se pueden acercaren familia porque también tienen atracciones como un muro para pintar, escalar, comida y un "baby gym". Además, aseguró que el evento en el centro comercial Cayalá es amigable con las mascotas.

Mencionó que es un vehículo producido y diseñado totalmente en Brasil, y comparte planta con el Escarabajo, Polo, siendo la nueva Tera, un nuevo ícono. Agregó que el automotor viene con un motor 1.6 en su versión mecánica y 1.0 con tres cilindros con 96 caballos de fuerza en su versión automática, que se ofrece en los modelos confort, higline, outfit.

Lo más importante que destaca Volkswagen es su tecnología, con front asistent, anticolisión y cinco estrellas en el rubro de seguridad, lo que destaca a todos los modelos de la marca", subrayó.

"Para nosotros tu familia es lo más importante, así que te invito a que vengas a conocer la nueva Tera en Cayalá durante este 25 y 26 de octubre", anunció.

Nueva Tera se puede ver, tocar y probar

Al afirmar que tienen todos los colores y modelos de la nueva Tera en exposición, Ian Hagen Beverini aseguró que los visitantes pueden subir y jugar con la tecnología que presenta el vehículo.

Ya la próxima semana la podrás probar en cualquiera de nuestras agencias, en bulevar Liberación, Condado Concepción, Majadas, Cayalá y Mazatenango", describió.

Matías Mordini, Sales área manager LAM VW, expuso que la nueva Tera es un vehículo diseñado en Latinoamérica, para Latinoamérica. Entre lo más importante, resaltó a calificación de cinco estrellas en el área de seguridad.

Con información e imágenes del fotoperiodista Omar Solís de Emisoras Unidas Digital.

