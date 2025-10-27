 Dior abre puertas pop-up store en Oakland Place
Adéntrate en el universo Dior en su nueva pop-up store en Oakland Place

Dior abre las puertas de su universo en un nuevo espacio inmersivo en el que podrás conocer de cerca sus productos de maquillaje, skincare, fragancias y más. ¡Por tiempo limitado!

Cortesía
FOTO: Cortesía

Perfumerías Fetiche y Dior presentan una experiencia única en Oakland Place: una pop-up store inspirada en "El Circo de los Sueños", donde la sofisticación y la imaginación se unen para celebrar el arte, la belleza y la elegancia de la maison francesa.

Este espacio efímero invita a los visitantes a vivir un recorrido inmersivo por el universo Dior, explorando texturas, aromas y colores que despiertan los sentidos. Desde tratamientos de cuidado facial hasta fragancias y maquillaje, cada rincón ha sido diseñado para descubrir el lujo en su máxima expresión.

Foto embed
Un espacio ideal para los amantes de la maison francesa. - Emisoras Unidas

Un viaje sensorial bajo el encanto de Dior

El recorrido inicia en la estación de maquillaje y skin care, donde expertos de la marca ofrecen asesorías personalizadas para encontrar los productos ideales según cada tipo de piel y estilo de vida. También la estación de fragancias, tanto masculinas como femenina, que permite explorar combinaciones, descubrir nuevos aromas y elegir aquella esencia que refleje la personalidad de quien la porta.

La visita culmina en el espacio "The Art of Gifting", una propuesta que eleva el arte de obsequiar con empaques exclusivos, detalles hechos a mano y acabados que transmiten el savoir-faire característico de Dior. Además, el público podrá adquirir ediciones limitadas y estuches de temporada, perfectos para regalar o coleccionar.

Foto embed
También encontrarás estuches y regalos especiales de edición limitada. - Emisoras Unidas

Miss Dior Essence: la nueva interpretación de un clásico

Durante la apertura de esta pop-up store también se presentó Miss Dior Essence, una fragancia creada por Francis Kurkdjian, Director Creativo de Perfumes Dior. Este nuevo capítulo en la historia del icónico perfume celebra la feminidad moderna con un aroma floral amaderado que evoca libertad y confianza.

Representada por Natalie Portman, Miss Dior Essence encarna a una mujer que sigue su intuición y vive guiada por sus emociones.

Sus notas olfativas:

  • Salida: flor de saúco y mora confitada
  • Corazón: jazmín
  • Fondo: roble denso y envolvente

El frasco, inspirado en el diseño original de 1948, presenta el distintivo motivo de pata de gallo y un lazo de grosgrain negro, símbolo de elegancia atemporal y carácter.

Ya disponible en Guatemala

Si te interesa adquirir esta nueva fragancia puedes visitar tu tienda Perfumerías Fetiche más cercana o realizar tus compras en línea en www.soyfetiche.com. Para más información también puedes consultar las redes sociales de Fetiche.  

Vive la experiencia Dior

La pop-up store estará abierta hasta diciembre en el centro comercial Oakland Place. Horarios: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs, sábados de 10:00 a 21:00 hrs y domingos de 10:00 a 19:00 hrs

Déjate envolver por la magia de Dior y descubre una experiencia donde el lujo, la creatividad y la belleza se unen en perfecta armonía.

