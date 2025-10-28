Huawei lanza innovación en Guatemala: 'Ride the Wind'

Huawei continúa consolidando su liderazgo global en el mundo de la innovación, el diseño y la tecnología inteligente. Recientemente, la marca presentó oficialmente en Guatemala su nueva generación de productos bajo el inspirador lema "Ride the Wind".
Cabe destacar que los productos son una invitación a disfrutar de una vida más conectada, activa y sin límites. El lanzamiento incluyó la presentación de los nuevos relojes inteligentes WATCH GT 6 y WATCH GT 6 Pro.
Los relojes están diseñados para quienes buscan un equilibrio entre deporte, salud y estilo. Ambos modelos destacan por su autonomía de hasta 21 días, monitoreo avanzado de salud, con funciones de seguimiento del sueño, frecuencia cardíaca y estrés, y un potenciómetro virtual para ciclismo, ideal para los amantes del rendimiento físico.
Su diseño premium combina materiales de alta gama como titanio, zafiro y cerámica nanocristalina, lo que los convierte no solo en dispositivos funcionales, sino también en verdaderas piezas de elegancia tecnológica.
HUAWEI sorprende con más lanzamientos
Huawei también sorprendió con la HUAWEI MatePad 11.5, una tableta de productividad y creatividad. La tableta ofrece una pantalla PaperMatte 2.5K, batería de 10,100 mAh y compatibilidad con un ecosistema de aplicaciones optimizadas como GoPaint, Notas y WPS.
Este dispositivo se posiciona como una herramienta versátil tanto para estudiantes como para profesionales creativos. Por otro lado, la HUAWEI MatePad SE llega como una opción ideal para toda la familia, con una pantalla FullView de 11 pulgadas, certificación de protección ocular y un diseño compacto y duradero, pensado para el uso cotidiano.
El evento también marcó el lanzamiento de los HUAWEI FreeBuds 7i, los nuevos audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido 4.0, audio espacial y un diseño moderno que combina comodidad y sofisticación. Con esta presentación, Huawei reafirma su compromiso de acercar la tecnología avanzada a los guatemaltecos, ofreciendo soluciones que mejoran la salud, la productividad y el estilo de vida.