Perfumerías Fetiche vuelve con su Gran Bazar de fin de año

Perfumerías Fetiche da la bienvenida a la temporada más esperada del año con su tradicional Gran Bazar de fin de año, una experiencia diseñada para que cada visita, ya sea en tienda o en línea, se convierta en el inicio de la lista perfecta de regalos.
Durante un mes completo, los amantes de la belleza podrán encontrar fragancias, estuches, maquillaje y tratamientos para el cuidado de la piel a precios especiales, ideales para sorprender a alguien especial o para darse ese merecido gusto antes de las fiestas.
Regalos para todos los gustos
El bazar ofrece una amplia selección de marcas reconocidas como Dior, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Cartier, Givenchy, entre muchas otras. Cada una con propuestas exclusivas que van desde perfumes icónicos hasta estuches de regalo y productos de skincare de lujo.
Es el momento ideal para encontrar el detalle perfecto para los convivios, intercambios o el amigo secreto, o bien para renovar la rutina de cuidado personal con precios de bazar.
Compras fáciles, seguras y con sorpresas especiales
Los descuentos y promociones estarán disponibles tanto en las tiendas físicas de Perfumerías Fetiche como en su tienda en línea en www.soyfetiche.com, con envíos a todo el país y entrega gratuita en compras mayores a Q650. El Gran Bazar aplica en todas las tiendas Fetiche: Reforma, Las Majadas, Cayalá, Avia, Miraflores, Oakland Place, Plaza Cemaco, Pradera Concepción, Naranjo Mall, Pradera y Eskala Roosevelt.
Además, los visitantes podrán disfrutar de sorpresas y experiencias especiales durante las fechas del bazar, haciendo de cada compra un momento inolvidable.
Un cierre del año con el sello Fetiche
Perfumerías Fetiche invita a todos los guatemaltecos a celebrar la temporada de fin de año con estilo, glamour y el toque distintivo que solo una fragancia puede dar.
Del 23 de octubre al 23 de noviembre, el Gran Bazar de fin de año se convierte en la excusa perfecta para regalar, compartir y brillar.
Benetton presenta: Sisterland Stranger Things
Sisterland es la nueva colección de fragancias de Benetton Perufmes, inspirada en la amistad femenina. Y como parte de la colección, la marca presentó oficialmente en Guatemala a la integrante más reciente del grupo: Sisterland Stranger Things. ¡Una fragancia inspirada en la icónica y famosa serie de Netflix!
Es una edición limitada inspirada en el fascinante universo de Stranger Things. Esta fragancia rinde homenaje a la autenticidad, la lealtad y el poder de la amistad, incluso cuando todo parece estar de cabeza (como en la serie).
Con una estética nostálgica que remite a los perfumes más icónicos de los años 80, esta Eau de Parfum fusiona acordes ámbar, gourmand y florales para dar vida a una esencia intensa, moderna y audaz. En su pirámide olfativa destacan notas de bergamota, pera y pimienta rosa en la salida; flor de azahar, neroli y lirio del valle en el corazón; y un fondo cálido de sándalo, vainilla, chantilly y almizcle, que envuelve con sofisticación y carácter.
El frasco, con cabello rojo recogido en una cola alta, representa a la "sister" más valiente: audaz, expresiva y lista para cruzar dimensiones. Su diseño evoca el espíritu rebelde y femenino de los años 80, combinando estilo retro con un mensaje atemporal sobre la amistad y la autenticidad.
Si te interesa adquirir esta nueva fragancia puedes visitar tu tienda Perfumerías Fetiche más cercana o realizar tus compras en línea en www.soyfetiche.com. Para más información también puedes consultar las redes sociales de Fetiche.