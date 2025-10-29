 38ª Carrera del Azúcar en Escuintla: 3,000 Corredores Deslumbran
Empresas

Más de 3,000 corredores deslumbran en la 38ª Carrera del Azúcar en Escuintla

Masiva participación en la tradicional competencia de 10.5 kilómetros en Escuintla, que marca el inicio de la zafra y celebrando el deporte.

Carrera del Azúcar 2025, Cortesía
Carrera del Azúcar 2025 / FOTO: Cortesía

En un vibrante evento que reunió a más de 3,000 corredores, se llevó a cabo la 38ª edición de la Carrera del Azúcar 2025 en Escuintla. Esta popular competencia, organizada por Guatecaña y la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala (Atagua), se ha consolidado como una tradición en la Costa Sur, marcando el inicio de la temporada de Zafra.

La carrera, que tuvo un recorrido de 10.5 kilómetros, congregó a participantes de diversas edades y rincones del país. Con categorías que incluyen Libre, Máster, Trabajadores de Ingenios y Socios de Atagua, la convocatoria resultó ser un éxito rotundo. Desde temprano, el centro comercial Interplaza Escuintla se llenó de corredores y sus familias, creando un ambiente festivo y de camaradería.

Una jornada llena de energía y emotividad

El evento comenzó con un calentamiento dinámico al ritmo de la música, donde las emociones estaban a flor de piel. Los corredores se alinearon detrás de la línea de salida, cantando el himno nacional antes de recibir el banderazo oficial a las 7:00 de la mañana. A medida que los competidores avanzaban, cientos de espectadores los animaban desde las aceras, creando una atmósfera de alegría y celebración.

En el recorrido, los organizadores dispusieron de 12 puestos de hidratación y dos más en la meta, junto con un total de 8 puestos de asistencia médica para garantizar el bienestar de todos los participantes. La logística fue impecable, asegurando que cada corredor se sintiera apoyado y cuidado durante la competencia.

El gran momento de la jornada llegó cuando el primer corredor, Williams Julajuj, cruzó la meta en un tiempo impresionante de 31 minutos y 31 segundos. Poco después, la corredora Viviana Aroche se convirtió en la primera mujer en finalizar la carrera, alcanzando la meta en 35 minutos y 59 segundos. Este desempeño destacó la dedicación y el espíritu competitivo presentes en el evento.

Ganadores carrera del azúcar 2025 -

Premios y reconocimientos para los ganadores

Los triunfadores de las categorías libres, tanto en masculina como en femenina, fueron premiados con los siguientes incentivos:

  • Primer lugar: Q5 mil
  • Segundo lugar: Q4 mil
  • Tercer lugar: Q3 mil

En la categoría Máster, las recompensas fueron:

  • Primer lugar: Q4 mil
  • Segundo lugar: Q3 mil
  • Tercer lugar: Q2 mil

Adicionalmente, los corredores de las categorías de Trabajadores de Ingenios y Socios de Atagua recibieron un trofeo como reconocimiento a su participación. Todos los ganadores también se llevaron una arroba de azúcar y una caña, elementos emblemáticos de la carrera que los acompañan como símbolo de esta dulce tradición.

Carrera del Azúcar 2025 - Cortesía

La Carrera del Azúcar no solo se destacó por ser un evento deportivo, sino que además sirvió como un punto de encuentro para las familias y amigos de los corredores, un momento para celebrar la cultura local y el esfuerzo colectivo de la comunidad. Con una vasta participación y un ambiente inigualable, la edición de este año dejó una huella indudable en el corazón de los escuintlecos y de los visitantes, que ya esperan con ansias la próxima edición.

