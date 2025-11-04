 Tiendas de Mario: Beneficios Exclusivos para Fanáticos de Nintendo
Tienda de Mario.com abre sus puertas con sorpresas y beneficios exclusivos para fanáticos

Llega a Guatemala Tienda de Mario.com, un espacio dedicado a los fanáticos de la marca, con productos exclusivos, un programa de lealtad y sorpresas por su apertura.

Apertura de Tienda de Mario.com en Guatemala / FOTO: Alejandro Meoño

Tienda de Mario.com, un nuevo espacio dedicado a los fanáticos de Nintendo, abrirá sus puertas en Guatemala el 4 de noviembre de 2025, ofreciendo una amplia variedad de productos oficiales de la famosa marca japonesa. Este espacio se ubicará en el Centro Comercial Peri Roosevelt y contará con una plataforma en línea, permitiendo a los aficionados realizar compras desde cualquier rincón del país.

La tienda no solo será un lugar para adquirir productos de Nintendo, sino que también presentará un catálogo diverso y exclusivo que incluye videojuegos, consolas, figuras, tarjetas coleccionables de Pokémon y artículos de colección entre otros. El proyecto tiene como objetivo satisfacer la demanda de los seguidores de estos icónicos personajes como Mario, Pikachu, Kirby, Zelda y Donkey Kong.

Programa de lealtad: Club de Mario

Dentro de las innovaciones que ofrece Tienda de Mario.com, se destaca un programa de lealtad denominado Club de Mario. Este programa permitirá a los clientes acumular puntos con cada compra, un punto por quetzal gastado, y podrán gestionar su membresía de manera digital a través de Google Wallet y Apple Wallet.

El Club de Mario contará con dos niveles de membresía —Básico y Premium—, cada uno con beneficios exclusivos que permitirán a los miembros canjear sus puntos acumulados. A partir de enero de 2026, los miembros disfrutarán de una serie de ventajas, entre las que se incluyen:

  • Un regalo mensual para todos los cumpleañeros.
  • Oportunidad de participar en el sorteo de un paquete de cumpleaños, que incluye una piñata, un pastel y cuatro horas de un saltarín, exclusivo para niños de hasta 8 años.
Apertura de Tienda de Mario.com en Guatemala | Alejandro Meoño

Apertura y regalos por lanzamiento

Este 4 de noviembre la Tienda de Mario.com recibió a sus primeros visitantes en el Centro Comercial Peri Roosevelt. La plataforma en línea también está disponible desde ya, facilitando el acceso a los diversos productos que ofrecerán.

Los días 8 y 9 de noviembre, todos aquellos que visiten la tienda y presenten su membresía gratuita recibirán un regalo de colección sin necesidad de compra. Además, tendrán la oportunidad de encontrar dentro de su obsequio uno de los cinco certificados de Q500 para compras en la tienda.

A partir del 15 de noviembre, Tienda de Mario.com premiará a los primeros 500 niños que puedan presentar sus calificaciones del año 2025 con un regalo conmemorativo por su apertura.

La propuesta de Tienda de Mario.com es clara: comprando aquí siempre se gana más. Los fanáticos de Nintendo en Guatemala tienen una excelente oportunidad de sumergirse en el universo de sus personajes favoritos. ¡No dejes pasar la oportunidad y corre a buscar tu regalo de colección!

Para más información, visita Tienda de Mario.com o síguenos en nuestras redes sociales oficiales:

Instagram: @tiendademario

Facebook: Tienda de Mario

