Ciudad Cayalá da la bienvenida a la temporada navideña 2025

Ciudad Cayalá inauguró este sábado 8 de noviembre su temporada navideña 2025 con un evento que marcó el inicio oficial de las festividades en la capital. Bajo el lema "Una temporada para todos", el complejo busca promover la convivencia, el espíritu solidario y la creación de recuerdos en familia.
Del 8 de noviembre al 6 de enero, Cayalá se convierte en el punto de encuentro navideño por excelencia en Guatemala. Durante casi dos meses, los visitantes podrán disfrutar de una agenda cargada de actividades que combinan arte, música, luces y gastronomía, en un ambiente que invita a la alegría y al asombro.
En Cayalá creemos que la Navidad no se mide por el tamaño de las luces, sino por la grandeza de los momentos que compartimos", expresó durante la inauguración, expresó Giancarlo Poggio, director de Mercadeo y Publicidad de Ciudad Cayalá.
Además, destacó que el verdadero sentido de la Navidad radica en los momentos compartidos.
Calendario de actividades en Cayalá
El calendario de actividades incluye eventos pensados para toda la familia. Entre ellos destaca el encendido oficial del Árbol de Navidad, realizado este sábado a las 6:00 p.m., que ofreció un espectáculo de música, luces y fuegos artificiales. Además, el Desfile de Globos Gigantes, programado para el 14 de diciembre a las 10:00 a.m., promete llenar de color y alegría las calles por tercer año consecutivo.
Otro atractivo será la Villa Navideña, un espacio dedicado a las tradiciones, donde los visitantes podrán disfrutar de sabores típicos de la época y actividades que celebran la unión y la esperanza.
Con esta programación, Ciudad Cayalá reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables que fortalezcan el espíritu navideño y fomenten el encuentro familiar en un entorno lleno de arte, música y emoción.