Más de 1,000 voluntarios de TELUS Digital transforman la educación

Más de 1,000 voluntarios de TELUS Digital se unieron en una masiva jornada de voluntariado en FundaNiños, San José Pinula, Guatemala, para transformar sus instalaciones y construir una nueva secundaria. Esta iniciativa, parte del TELUS Days of Giving (TDOG) 2025, no solo amplía las oportunidades educativas para la niñez y adolescencia vulnerable, sino que también reafirma el profundo compromiso de la compañía con el desarrollo comunitario en la región.
Durante dos intensos días, el equipo de TELUS Digital materializó su visión de impacto social, concentrando sus esfuerzos en la creación de infraestructura educativa vital. Los voluntarios construyeron dos aulas y dos baterías de baños completamente nuevas, elementos esenciales que permitirán la apertura de un centro de educación secundaria en FundaNiños. Esta adición es crucial para ofrecer a los jóvenes de la comunidad un acceso ampliado a la educación y, con ello, un futuro más prometedor.
La jornada de voluntariado fue mucho más allá de la construcción. Los colaboradores de TELUS Digital también llevaron a cabo una renovación integral de las áreas de preprimaria, primaria y los hogares de residencia de FundaNiños. Se organizaron diversas comisiones que trabajaron en pintura, creación de murales artísticos, desarrollo de juegos interactivos y talleres educativos dirigidos a niños y adolescentes. Adicionalmente, se implementó un huerto, fomentando habilidades prácticas y sostenibles entre los beneficiarios.
FundaNiños, la organización beneficiada por esta iniciativa, se dedica incansablemente a proporcionar un entorno de cuidado y educación a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Su labor es fundamental para mantener unidos a grupos de hermanos y acompañarlos en el proceso de construir un futuro independiente y responsable, ofreciéndoles las herramientas necesarias para su desarrollo integral.
Compromiso que trasciende
Estuardo Ligorria, Vicepresidente Regional de Operaciones de TELUS Digital Américas, enfatizó la filosofía detrás de estas acciones. "En TELUS Digital tenemos la convicción de que el verdadero impacto de una empresa se mide no solo en innovación o empleos, sino en cómo transforma vidas. Con el TELUS Days of Giving buscamos conectar a nuestro equipo de trabajo con el país para abrir oportunidades educativas y fortalecer comunidades. Creemos que el talento y el futuro de la región nacen en las aulas y en los espacios donde los niños pueden aprender y soñar", afirmó Ligorria, destacando la importancia de invertir en la educación y el bienestar de la niñez.
El impacto directo de este proyecto es tangible: más de 170 niños se beneficiaron directamente de los espacios renovados y seguros. Estas nuevas instalaciones no solo ofrecen un lugar digno para aprender, sino también un entorno propicio para crecer y convivir, elementos fundamentales para su desarrollo personal y académico. La iniciativa es un claro recordatorio de que el talento humano, cuando se une con un propósito común, tiene la capacidad de transformar miles de vidas.
La Promesa de TELUS Digital
Juan Manuel Urruela, vicepresidente de Operaciones de TELUS Digital Guatemala, reiteró el compromiso de la compañía con la comunidad local. "Cada TELUS Days of Giving nos recuerda que el verdadero cambio empieza en nuestra comunidad. Por eso, dar en el lugar donde vivimos y trabajamos sigue siendo nuestra promesa. Construyendo aulas, mejorando hogares y acompañando a los niños de FundaNiños, queremos demostrar que nuestro compromiso va más allá de la tecnología. Queremos que Guatemala tenga niños seguros y con oportunidades para su desarrollo", compartió Urruela, subrayando la visión a largo plazo de la empresa.
"Creo que realmente esto es un ejemplo de lo que hacemos todos los años, es un ejemplo de cómo nuestros más de 1,000 voluntarios que han estado acá por dos días están apoyando a todos estos niños más de 170 niños de FundaNiños estamos tratando de darles una oportunidad adicional a todo lo que ya la fundación hace por ellos, estamos remodelando algunas de las aulas, estamos construyendo aulas nuevas para que más niños puedan incorporarse y puedan seguir sus estudios", indicó Urruela.
El TELUS Days of Giving 2025 dejó una huella imborrable no solo en la comunidad de FundaNiños, sino también en los más de 1,000 voluntarios que participaron. Esta experiencia consolidó la cultura de TELUS Digital, donde poner a las personas primero y el espíritu de dar son pilares esenciales. La compañía se posiciona así como un referente regional, no solo en innovación tecnológica, sino también en ciudadanía corporativa y un profundo compromiso humano con las comunidades donde opera.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*