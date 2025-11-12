Hospital Esperanza reconoce la excelencia en salud con el Galardón Esperanza

El Hospital Esperanza lanzó la primera edición del "Galardón Esperanza", una innovadora iniciativa que reconoce y respalda proyectos que marcan diferencias significativas en el sistema de salud guatemalteco. La premiación busca visibilizar y potenciar el impacto de organizaciones comprometidas con el desarrollo de una atención médica más sencilla, accesible y sostenible para las familias del país.
La plataforma surge como un espacio para resaltar la innovación, el compromiso social y la excelencia de proyectos que inspiran una transformación real en las comunidades. Según el Ingeniero Guillermo Monroy Herrera, presidente del Hospital Esperanza, la intención es trascender la asistencia médica tradicional y motivar acciones colectivas que impulsen el progreso sanitario en Guatemala.
El Galardón Esperanza otorga reconocimientos en tres categorías principales: Salud, Educación e Investigación. Los ganadores de cada área recibieron un premio de Q150,000, destinado exclusivamente al fortalecimiento de sus iniciativas. Además, los segundos lugares obtuvieron Q75,000 en efectivo, consolidando el compromiso con el desarrollo de proyectos de impacto.
Las menciones honoríficas fueron incluidas para distinguir aquellas propuestas sobresalientes por su originalidad y relevancia social. La totalidad de los fondos será implementada dentro del territorio nacional, con enfoque directo en beneficiar a comunidades guatemaltecas.
"El Galardón Esperanza representa nuestro compromiso con el bienestar y la salud pública. Fortalecemos proyectos que realmente transforman la vida de las personas", subrayó Monroy Herrera.
Un jurado multidisciplinario, compuesto por expertos de las áreas médica, educativa y de investigación, dirigió el proceso de evaluación asegurando transparencia y objetividad. Cada propuesta fue analizada bajo cinco criterios fundamentales: relevancia, viabilidad, impacto, innovación y sostenibilidad.
Ganadores
- Tula Salud - Atención prenatal innovadora en Guatemala. Garantiza el acceso a servicios maternos y reproductivos en zonas rurales de Huehuetenango con la implementación de telemedicina alimentada con energía solar. Ha brindado atención prenatal a más de 7,200 mujeres embarazadas.
- Segundo lugar: Range of Motion Project
- Menciones honoríficas: Fundación Erick Quiroa y FUNSIGUE
- Asociación de Salud Integral - Curso e-learning sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH). La propuesta fortalece la capacitación médica a distancia, enfocándose en la prevención, diagnóstico y tratamiento del VPH en todo el país, haciendo énfasis en regiones rurales.
- Segundo lugar: Instituto Neurológico de Guatemala
- Mención honorífica: Asociación Puente
- Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres (OSAR Guatemala) - Prevención y atención del cáncer de cérvix. Esta iniciativa beneficiará a más de 19,000 personas, priorizando la detección temprana y el acceso a tratamientos para el cáncer de cérvix y mama.
- Segundo lugar: Asociación de Salud Mental
- Mención honorífica: Wuqu’ Kawok Maya Health Alliance
Cambio en el sector salud
La creación del Galardón Esperanza reafirma el papel del hospital como un motor de cambio en salud, educación e investigación. El objetivo es promover nuevas alianzas y espacios de aprendizaje colaborativo para construir un futuro más saludable para la población guatemalteca.
"Más allá del reconocimiento, buscamos generar una red de colaboración para transformar vidas con conocimiento e innovación", expresó Monroy Herrera.
El Galardón Esperanza continuará en ediciones anuales, para consolidarse como emblema de progreso y compromiso en el sector salud.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*