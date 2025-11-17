 Banco Azteca: Promoción de Ahorros y Premios en Efectivo
Ahorratón de Guardadito: Banco Azteca lanza promoción de ahorros con premios en efectivo

Banco Azteca lanza la promoción "Ahorratón de Guardadito", donde clientes pueden ganar premios semanales en efectivo, fomentando la cultura del ahorro en Guatemala.

Promoción Banco Azteca, Cortesía
Promoción Banco Azteca / FOTO: Cortesía

Banco Azteca Guatemala lanzó una nueva edición de su campaña "El Ahorratón de Guardadito", una promoción que premia a quienes mantienen hábitos de ahorro ofreciendo sorteos semanales con premios en efectivo, que van desde Q500 hasta Q100,000. La promoción estará activa desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, incentivando la constancia de los clientes de la Cuenta Guardadito.

Premios semanales a quienes ahorran

Los clientes que utilizan las cuentas Guardadito, incluyendo Guardadito Kids y Guardadito Digital, tendrán la oportunidad de ganar premios semanales simplemente por mantener su dinero en el banco. Por cada Q100 que depositen y sostengan durante al menos siete días, acumulan una oportunidad de participar en los sorteos. Sin embargo, por cada Q100 que retiren, perderán una oportunidad previamente ganada. Entre más dinero ahorren y mantengan en su cuenta, más posibilidades tendrán de ganar premios en efectivo.

Las personas que aún no disponen de una cuenta pueden abrir una desde solo Q25. Pueden hacerlo en cualquiera de las agencias de Banco Azteca Guatemala, que atienden todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., o desde la aplicación móvil disponible en App Store y Google Play.

Impulsar el bienestar financiero a través del ahorro

José Antonio Balañá, director de Captación de Banco Azteca Guatemala, resaltó: "En Banco Azteca creemos que el hábito del ahorro es la base del bienestar financiero. Con El Ahorratón de Guardadito queremos reconocer la confianza de nuestros clientes y demostrar que ahorrar sí tiene recompensa, ofreciendo premios en efectivo cada semana".

Por su parte, Rosa María Castañeda, directora de Marketing, manifestó que "Guardadito ha acompañado a miles de guatemaltecos a alcanzar sus metas. Con esta nueva edición, reforzamos nuestro compromiso de seguir incentivando el ahorro, premiando la constancia y fomentando una relación de largo plazo con nuestros clientes".

Cómo participar en El Ahorratón de Guardadito

  • Por cada Q100 depositados y mantenidos al menos 7 días en la cuenta, el cliente recibe una oportunidad para participar en los sorteos semanales.
  • Por cada Q100 retirados de la cuenta, se pierde una oportunidad acumulada.
  • Mientras más ahorros se mantengan en cualquier modalidad de Cuenta Guardadito, mayores serán las probabilidades de resultar ganador.

Esta promoción no solo distingue la constancia y lealtad de los ahorradores sino que impulsa la cultura financiera en el país. Banco Azteca Guatemala reafirma así su compromiso de fomentar el ahorro y ofrecer opciones seguras y accesibles para todos.

Banco Azteca Guatemala: Inclusión financiera y servicios accesibles

Banco Azteca Guatemala atiende cada año a más de un millón de clientes y gestiona más de dos millones de transacciones de depósitos con altos estándares de seguridad. Desde su llegada al país en 2007, la institución busca promover la inclusión financiera mediante productos y servicios que elevan la calidad de vida de sus usuarios. Su horario de atención es uno de los más amplios en el sector bancario, operando de 8 a 8 los 365 días del año. Por medio de su plataforma en línea y app móvil, ofrece a sus clientes una experiencia rápida y cómoda en todo momento.

