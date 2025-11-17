 Festival Navideño en Plazas de Guatemala: Música y Sorpresas
Empresas

Las Plazas El Encuentro transforman Guatemala con un encantador festival navideño lleno de sorpresas

Las Plazas El Encuentro inician su celebración navideña con shows de luces, música en vivo y premios especiales, creando una experiencia familiar única en Guatemala.

Compartir:
Plaza Los Encuentros, Captura de video
Plaza Los Encuentros / FOTO: Captura de video

Las Plazas El Encuentro de Guatemala se preparan para celebrar la temporada navideña con una serie de eventos céntricos y familiares a lo largo del país, que prometen música, espectáculos y sorpresas inolvidables.

Desde el 7 de noviembre, diversos centros comerciales bajo la marca El Encuentro dieron inicio a sus tradicionales jornadas de Navidad, con actividades que reunirán a personas de todas las edades para disfrutar en comunidad.

Una experiencia navideña para toda la familia

Con una agenda cargada de entretenimiento, las noches decembrinas se llenarán de luz y emoción a través de shows especiales de 6:00 a 8:00 p.m. El espectáculo principal estará a cargo de Spectare, una producción destacada por su despliegue de luces únicas y montajes escénicos diseñados para cautivar tanto a niños como a adultos.

Artistas invitados como Angie Morfín y Pedro Ochandiano se suman a la fiesta navideña, aportando su carisma y talento para animar las veladas y sumar momentos llenos de alegría y entusiasmo al ambiente festivo.

Premios, sorpresas y solidaridad

Marcas reconocidas como Samsung, La Torre, Isopan, Steren, Depósito de belleza, Quinfica, Domino’s Pizza y Cantel participarán activamente en la celebración, repartiendo premios y regalos especiales para quienes asistan a las actividades, lo que eleva el atractivo y fomenta la participación de toda la comunidad.

Estas iniciativas buscan no solo ofrecer entretenimiento, sino también fortalecer los lazos entre vecinos y comerciantes, promoviendo un entorno seguro y familiar en cada plaza.

Calendario de eventos en las Plazas El Encuentro

A continuación, se detalla el itinerario de actividades que se llevarán a cabo en distintas ubicaciones del país:

  • Viernes 21 de noviembre: El Encuentro Plaza Palín
  • Sábado 22 de noviembre: El Encuentro Plaza San José Pinula
  • Viernes 28 de noviembre: El Encuentro Plaza Patulul
  • Viernes 5 de diciembre: El Encuentro Plaza Xela
Foto embed
Plaza los Encuentros - Cortesía

Cada fecha ofrece la oportunidad de vivir el espíritu de la Navidad en un ambiente festivo, con actividades que invitan a crear recuerdos únicos junto a familiares y amigos.

Las Plazas El Encuentro extienden la invitación a sumarse a esta red de centros comerciales donde la música, la alegría y el sentido de comunidad se conjugan para que la magia navideña brille en cada rincón de Guatemala.

En Portada

Arévalo hace llamado al Congreso a retomar discusión de la Ley Anti lavadot
Nacionales

Arévalo hace llamado al Congreso a retomar discusión de la Ley Anti lavado

07:57 AM, Nov 17
Ana Lucía Martínez se quedó a las puertas de una nueva final en Méxicot
Deportes

Ana Lucía Martínez se quedó a las puertas de una nueva final en México

07:29 AM, Nov 17
Difunden video del trágico accidente que cobró la vida de madre e hija en Panajachelt
Nacionales

Difunden video del trágico accidente que cobró la vida de madre e hija en Panajachel

07:19 AM, Nov 17
Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar t
Farándula

Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar

08:30 AM, Nov 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos