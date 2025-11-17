Festival Navideño en Plazas de Guatemala: Música y Sorpresas

Las Plazas El Encuentro de Guatemala se preparan para celebrar la temporada navideña con una serie de eventos céntricos y familiares a lo largo del país, que prometen música, espectáculos y sorpresas inolvidables.
Desde el 7 de noviembre, diversos centros comerciales bajo la marca El Encuentro dieron inicio a sus tradicionales jornadas de Navidad, con actividades que reunirán a personas de todas las edades para disfrutar en comunidad.
Una experiencia navideña para toda la familia
Con una agenda cargada de entretenimiento, las noches decembrinas se llenarán de luz y emoción a través de shows especiales de 6:00 a 8:00 p.m. El espectáculo principal estará a cargo de Spectare, una producción destacada por su despliegue de luces únicas y montajes escénicos diseñados para cautivar tanto a niños como a adultos.
Artistas invitados como Angie Morfín y Pedro Ochandiano se suman a la fiesta navideña, aportando su carisma y talento para animar las veladas y sumar momentos llenos de alegría y entusiasmo al ambiente festivo.
Premios, sorpresas y solidaridad
Marcas reconocidas como Samsung, La Torre, Isopan, Steren, Depósito de belleza, Quinfica, Domino’s Pizza y Cantel participarán activamente en la celebración, repartiendo premios y regalos especiales para quienes asistan a las actividades, lo que eleva el atractivo y fomenta la participación de toda la comunidad.
Estas iniciativas buscan no solo ofrecer entretenimiento, sino también fortalecer los lazos entre vecinos y comerciantes, promoviendo un entorno seguro y familiar en cada plaza.
Calendario de eventos en las Plazas El Encuentro
A continuación, se detalla el itinerario de actividades que se llevarán a cabo en distintas ubicaciones del país:
- Viernes 21 de noviembre: El Encuentro Plaza Palín
- Sábado 22 de noviembre: El Encuentro Plaza San José Pinula
- Viernes 28 de noviembre: El Encuentro Plaza Patulul
- Viernes 5 de diciembre: El Encuentro Plaza Xela
Cada fecha ofrece la oportunidad de vivir el espíritu de la Navidad en un ambiente festivo, con actividades que invitan a crear recuerdos únicos junto a familiares y amigos.
Las Plazas El Encuentro extienden la invitación a sumarse a esta red de centros comerciales donde la música, la alegría y el sentido de comunidad se conjugan para que la magia navideña brille en cada rincón de Guatemala.