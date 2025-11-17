Supermercados La Torre: Productos de El Corte Inglés en Guatemala

Supermercados La Torre anunció la llegada de productos de la reconocida marca española El Corte Inglés a sus tiendas en Guatemala, ampliando así su oferta de productos internacionales y trayendo al público guatemalteco algunos de los productos más emblemáticos de la gastronomía española. Este lanzamiento se realizó en un evento especial realizado en Ciudad de Guatemala, donde la presencia de la excelentísima embajadora de España, Clara Girbau Ronda, subrayó la importancia del acuerdo para fortalecer la conexión entre ambos países a través de la cultura y el sabor.
La Torre incorpora El Corte Inglés a su portafolio y refuerza su estrategia internacional. Con el anuncio, la cadena guatemalteca suma a su surtido artículos de una de las marcas con mayor tradición y prestigio en Europa. David Recinos, gerente comercial de productos importados de la cadena, destacó que la incorporación de El Corte Inglés responde a una estrategia sostenida de internacionalización: "Supermercados La Torre se enorgullece de incluir productos de El Corte Inglés en su amplio catálogo de importados. En los últimos años incrementamos la variedad internacional de nuestra oferta hasta alcanzar un portafolio de miles de referencias de diferentes partes del mundo. Este plan continuará y esperamos enriquecer aún más la experiencia de compra de nuestros clientes guatemaltecos con productos icónicos de referencia internacional."
Campaña "Ruta por España" resalta la diversidad gastronómica española
Como parte de este lanzamiento, Supermercados La Torre presentó su nueva campaña "Ruta por España", una iniciativa en colaboración con la Embajada de España en Guatemala. La campaña busca acercar al público la riqueza gastronómica de las regiones españolas y mostrar la amplitud de productos importados que ahora forman parte del surtido del supermercado. Los consumidores encontrarán en las tiendas una selección especial de productos españoles que representan la variedad y el carácter de la cocina de España.
Esta acción conjunta destaca la colaboración entre Supermercados La Torre y la Embajada de España, orientada a promover la cultura española en Guatemala a través de su gastronomía. Los clientes que visiten las tiendas podrán identificar los productos españoles y descubrir nuevas propuestas culinarias.
Un crecimiento sostenido en el mercado guatemalteco
Supermercados La Torre forma parte del grupo Unisuper S.A., empresa que ya opera en Guatemala 261 tiendas bajo tres formatos distintos: La Torre, Express y Econosuper. El grupo se ha consolidado en el rubro de supermercados como uno de los que más ha crecido en la región y, con esta alianza con El Corte Inglés, continúa su apuesta por ofrecer a sus clientes experiencias gastronómicas internacionalizadas y novedosas.
La llegada de estos productos representa una oportunidad para quienes buscan acceder a marcas de alta calidad y tradición europea sin salir del país. Además, la integración de la oferta española responde a una demanda creciente por productos internacionales, lo que refuerza la estrategia de diversificación y liderazgo de Supermercados La Torre dentro del competitivo mercado de supermercados en Guatemala.
Esta apuesta por la internacionalización y la promoción de la riqueza culinaria global sigue consolidando al grupo como una de las opciones más completas y dinámicas para los consumidores guatemaltecos.