 La Academia Móvil de Sistegua llega a Totonicapán
Empresas

La Academia Móvil de Sistegua está en marcha y llegó a Totonicapán para capacitar a más guatemaltecos

El innovador proyecto de formación técnica continúa su recorrido por el país, ofreciendo talleres gratuitos sobre sistemas livianos, cielos falsos y buenas prácticas de instalación. ¡Puedes participar gratis o solicitar tu capacitación exclusiva!

¡La Academia Móvil de Sistegua llegó a Totonicapán!
¡La Academia Móvil de Sistegua llegó a Totonicapán! / FOTO: Cortesía

La Academia Móvil de Sistegua continúa avanzando por Guatemala, llevando capacitación técnica especializada a distintos puntos del país. Tras su presentación oficial semanas atrás, la unidad móvil ya está completamente operativa y recientemente visitó Totonicapán, donde más de 100 personas participaron en una jornada gratuita enfocada en sistemas livianos, cielos falsos y el uso adecuado de herramientas.

Esta academia fue diseñada con el objetivo de descentralizar la formación y acercar el conocimiento técnico a comunidades que no siempre tienen acceso a capacitaciones presenciales o recursos especializados. Gracias a su formato móvil, los instructores pueden trasladarse a cualquier departamento del país para impartir talleres intensivos, demostraciones y prácticas guiadas a estudiantes, instaladores, constructores, propietarios de negocios y personas interesadas en aprender sobre el sector construcción.

Un formato innovador que permite llevar estas capacitaciones al interior del país.

¡Llega a Totonicapán!

Durante la sesión realizada en Totonicapán, los asistentes recibieron instrucción sobre la instalación correcta de sistemas de construcción liviana con tableros de yeso, técnicas para mejorar la eficiencia en obra y recomendaciones de seguridad para trabajos profesionales. La actividad contó con la participación de estudiantes universitarios, trabajadores en proceso de formación, constructores, instaladores y emprendedores del sector.

Brandon Roca, capacitador técnico de Sistegua, destacó que este es solo el inicio del recorrido nacional que la academia móvil realizará. "En Sistegua seguimos comprometidos con llevar formación técnica y buenas prácticas de instalación a todo el territorio nacional. Estas unidades móviles nos permiten llegar a más comunidades y beneficiar a todas las personas interesadas en aprender, mejorar sus habilidades y profesionalizar su trabajo", afirmó.

Conoce cómo participar o agendar tu capacitación exclusiva en el sitio web de Sistegua.

Capacitaciones gratuitas ¡Participa!

Las capacitaciones son completamente gratuitas y están abiertas a todo público. Quienes deseen registrarse pueden hacerlo a través de Intecap, directamente con ICS o incluso asistir el mismo día del evento, donde se habilita un área especial para completar el proceso de inscripción. Las jornadas tienen una duración aproximada de cinco horas e incluyen teoría, práctica y demostraciones.

Sistegua comparte constantemente en sus redes sociales el calendario, ubicaciones y horarios de la academia móvil para que las personas puedan asistir a la próxima jornada. Además, para empresas o grupos que requieran una capacitación exclusiva, existe la opción de solicitar entrenamientos personalizados ingresando a sistegua.com, donde pueden llenar el formulario disponible en el botón "Solicitar capacitación".

