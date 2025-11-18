Domino's Pizza: Nueva Imagen para Atraer a las Nuevas Generaciones

Domino’s Guatemala estrena una nueva imagen apostando por la modernidad y el dinamismo, en el que representa uno de los cambios visuales más importantes de la marca desde 2012. La cadena líder mundial de pizzas mostró su renovado logo y una identidad actualizada que busca conectar profundamente con las nuevas generaciones en un entorno cada vez más digital.
Durante noviembre, en una conferencia en Ciudad de Guatemala, directivos detallaron cómo este cambio significa mucho más que un ajuste visual. La marca presentó la evolución de su icónico logo consolidando una imagen vibrante, con líneas más audaces y una tipografía exclusiva "Domino’s Sans", mucho más legible y expresiva. Este movimiento refuerza la esencia distintiva de Domino’s, al tiempo que se adapta a las últimas tendencias globales de branding.
Un cambio integral: nuevo logo y experiencia sensorial
Domino’s reveló que conserva los colores rojo y azul tradicionales y el famoso símbolo del dominó, pero ahora apuesta por una paleta más intensa y moderna acompañada de un rediseño de todos sus elementos visuales. Este cambio, que irá más allá del logo, abarca empaques, uniformes, señalización de tiendas, materiales promocionales y su plataforma digital a lo largo de 2026.
Entre las novedades destaca la incorporación por primera vez de un jingle oficial, llamado "Dommmino’s", a cargo de Shaboozey, artista nominado al Grammy. La estrategia refuerza la apuesta digital de la marca y está pensada especialmente para captar la atención del público joven en pocos segundos, respondiendo a las demandas del entorno digital.
Motivos y visión: construir cercanía y liderazgo
Esta transformación es parte de una estrategia internacional impulsada por Domino’s International, con la que la firma busca fortalecer su relevancia global y mantener su conexión con las nuevas generaciones. Sin perder su ADN tradicional, el objetivo es renovar la presencia de Domino’s y reafirmar la cercanía con los consumidores locales.
Una de las innovaciones sensoriales de esta campaña responde a lo que llaman "cravemark" o "marca del antojo": cada vez que alguien sienta la urgente necesidad de comer pizza debe venirle espontáneamente a la mente el sonido "mmmmm", tan ligado al nombre Domino’s. Se trata de una apuesta sutil pero potente para consolidar un vínculo emocional con el consumidor guatemalteco.
Despliegue local: una renovación a la medida de Guatemala
Durante la presentación, ejecutivos compartieron información detallada de cómo la implementación se llevará a cabo progresivamente en el país. La adaptación del nuevo logo y materiales gráficos tendrá en cuenta la cultura, expectativas y sensibilidad del pueblo guatemalteco, buscando fortalecer el posicionamiento de Domino’s como empresa confiable, moderna y emocionalmente cercana.
La iniciativa comprende la adaptación paulatina de las tiendas, nuevos materiales visuales y experiencias remodeladas según el mercado nacional. En la conferencia de prensa se compartieron imágenes del nuevo logo en escenarios guatemaltecos y el alcance de este cambio de imagen.
Domino’s: compromiso global con sabor local
Fundada en 1960, Domino’s Pizza gestiona más de 21,500 tiendas en más de 90 países y genera ventas globales que superaron los 19,400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Con estos resultados, la marca reafirma su liderazgo en el sector y apuesta por el fortalecimiento de su propuesta para el futuro, fusionando lo mejor del valor tradicional con diseños y experiencias contemporáneas.
Domino’s Guatemala actúa como parte íntegra de la red mundial de franquicias, manteniendo estándares internacionales de operación muy altos en servicio, calidad e innovación. La adaptación gradual del renovado branding se mantendrá alineada a las pautas globales, pero siempre con una mirada puesta en los gustos y características únicas del mercado guatemalteco.