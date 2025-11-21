 Escultura de Dennis Leder "Observador de Estrellas" transforma la experiencia urbana en Avenida Las Américas
Empresas

Escultura de Dennis Leder "Observador de Estrellas" transforma la experiencia urbana en Avenida Las Américas

La escultura de Dennis Leder, ubicada en Avenida Las Américas, transforma el urbanismo en Guatemala al fusionar arte, luz y comunidad, enriqueciendo la vida cotidiana.

Spectrum destacó que el "Observador de Estrellas" invita a mirar hacia arriba y redescubrir la capacidad de asombro en medio del dinamismo urbano.
Spectrum destacó que el "Observador de Estrellas" invita a mirar hacia arriba y redescubrir la capacidad de asombro en medio del dinamismo urbano. / FOTO: Foto Alex Meoño

La escultura "Observador de Estrellas", una pieza única del reconocido artista Dennis Leder, ya forma parte fundamental del paisaje urbano en la Avenida Las Américas, frente a Parque 14, en ciudad de Guatemala. Esta iniciativa es resultado del compromiso de Spectrum, empresa líder en proyectos inmobiliarios innovadores, que busca crear espacios que transforman el día a día y fomentan el sentido de comunidad.

"Observador de Estrellas" no solo adorna el entorno, sino que invita a las personas a pausar y mirar hacia el cielo, redescubriendo la capacidad de asombro en medio del movimiento urbano constante. Más que una escultura, la obra de Leder surge como un guiño poético que acompaña a quienes recorren la zona, integrándose de manera orgánica al tránsito habitual de la ciudad.

La instalación de la escultura se alinea perfectamente con el concepto de Parque 14, un desarrollo residencial que transforma la experiencia citadina, integrando funcionalidad, diseño arquitectónico y una ubicación estratégica en una de las áreas con mayor crecimiento de plusvalía en la ciudad. Los residentes y visitantes del área pueden disfrutar de un entorno donde el acceso a servicios, la facilidad de desplazamiento y el bienestar son protagonistas cotidianos.

Pablo Rodríguez, Gerente de Vivienda de Spectrum, enfatizó: "En Spectrum promovemos un desarrollo que va más allá de la construcción, aportando a la ciudad iniciativas que enriquecen la vida diaria." El directivo subrayó que la integración de arte en sus proyectos busca hacer de la capital un lugar más cercano y vibrante, aportando a la vida en comunidad y dejando huellas que superen lo estrictamente funcional.

La visión de la empresa consiste en convertir espacios desapercibidos en puntos inspiradores y de encuentro para quienes viven y transitan por la zona. "El arte nos permite activar lugares, transformándolos en focos de inspiración cotidiana", agregó Rodríguez.

Una obra dinámica y simbólica

La escultura, elaborada en metal, se diseñó para dialogar con los elementos del entorno: la luz natural, el viento y las sombras ofrecen una experiencia visual y sonora cambiante, permitiendo que cada observador encuentre matices distintos durante el día.

Durante la presentación, Dennis Leder explicó que la obra surgió de una búsqueda entre lo terrenal y lo contemplativo, abriendo la posibilidad de interpretaciones diversas. Según el artista, "la luz solar destaca aristas diferentes a lo largo del día, el viento transforma su presencia sensorial y las sombras alteran la percepción, de modo que cada persona puede descubrir algo nuevo dependiendo del momento o su ánimo".

Leder también destacó que sus esculturas se asemejan más a instrumentos espaciales que a estructuras arquitectónicas tradicionales, por su exploración de lo no figurativo y lo conceptual.

Sobre Dennis Leder

Originario de New Jersey en 1946, Dennis Leder se formó en letras y filosofía en la Universidad de Fordham, estudió teología en Cambridge, Massachusetts y se especializó en pintura en Nueva York. La trayectoria del escultor se caracteriza por una profunda aproximación abstracta, donde prima la simplicidad formal y la espiritualidad en su lenguaje visual.

Su visión artística se vio influenciada por su labor humanitaria durante los años ochenta, en comunidades desplazadas de Honduras y El Salvador. Desde 1991 reside en Guatemala, donde continúa desarrollando su obra, impregnada de profundidad conceptual y una sensibilidad que atraviesa fronteras y culturas.

La llegada de "Observador de Estrellas" a la Avenida Las Américas marca un hito en la integración de arte en espacios urbanos de Guatemala, aportando valor tangible y simbólico al entorno y a quienes lo habitan.

