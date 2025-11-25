Futuro Sostenible 2030: Legado de Hugo Domingo Lima Reyes

MULTI, la destacada empresa líder en soluciones de acero en Centroamérica, marcó un hito significativo en Guatemala al presentar su primer Reporte de Sostenibilidad. Este documento no solo subraya el firme compromiso de la compañía con un desarrollo responsable y una visión de futuro más consciente, sino que también fue el escenario para un emotivo homenaje a Hugo Domingo Lima Reyes, uno de sus fundadores y una figura trascendental en la industria del acero guatemalteca.
Un compromiso con el futuro
El Reporte de Sostenibilidad de MULTI es el resultado de un exhaustivo proceso que incluyó la identificación de las expectativas de sus diversos grupos de interés y una evaluación minuciosa de los temas más relevantes para su operación. Este análisis culminó en la definición de cinco pilares estratégicos que guiarán la hoja de ruta de la empresa para el período 2025-2030, demostrando su enfoque integral hacia la sostenibilidad.
- Medio ambiente
- Comunidad y unidad social
- Desarrollo y liderazgo de las personas
- Transparencia y ética empresarial
- Innovación en la industria
Dentro de esta ambiciosa estrategia, MULTI estableció metas claras y medibles para los próximos años. Entre ellas se destacan el incremento en el uso de energía renovable, el fortalecimiento de la eficiencia en sus procesos industriales, la promoción activa del voluntariado y la capacitación de su personal, el avance en la implementación de estándares internacionales de integridad, y la mejora continua en su gestión de riesgos y desempeño ambiental. Estas acciones reflejan una estrategia holística para integrar la sostenibilidad en cada faceta de su operación.
José Antonio Santizo, director general de MULTI, enfatizó la naturaleza intrínseca de la sostenibilidad dentro de la organización. «La sostenibilidad no es un área separada, sino la forma en que hacemos las cosas. Este reporte es una invitación a seguir aprendiendo y mejorando para avanzar hacia un crecimiento responsable», afirmó Santizo, destacando la integración de estos principios en el día a día de la empresa.
Por su parte, Juan Carlos Lima, presidente de la Junta Directiva, resaltó la importancia del diálogo con diversos actores durante el proceso de elaboración del reporte. «Somos una empresa familiar que ha crecido con integridad e innovación. Queremos que cada paso que demos genere un impacto positivo y duradero», declaró Lima, subrayando la visión a largo plazo y el deseo de generar un impacto positivo y perdurable en la sociedad y el entorno.
Homenaje a un visionario
El evento también sirvió como un merecido tributo a Hugo Domingo Lima Reyes, socio fundador de MULTI y una figura insigne en el sector industrial de Guatemala. Su trayectoria, iniciada en 1986 como vendedor, lo llevó a convertirse en un impulsor fundamental del crecimiento del grupo, dejando una huella imborrable en la industria del acero.
A lo largo de su carrera, Lima Reyes lideró proyectos de gran envergadura que transformaron el panorama industrial del país. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran:
- La primera fábrica de tubería en Zolic.
- La planta Candelaria, que marcó el inicio de las operaciones fabriles del grupo.
- El Parque Acero Guatemala, un moderno complejo industrial que supera los 30,000 metros cuadrados.
- La expansión comercial de MULTI, con el establecimiento de distribuidoras a nivel nacional y la apertura de una planta de tubería en Costa Rica.
Más allá de sus logros empresariales, Hugo Domingo Lima Reyes fue un férreo promotor de iniciativas ambientales, programas de apoyo social y proyectos de bienestar para sus colaboradores. Su visión demostró que el éxito empresarial puede y debe ir de la mano con el cuidado de las personas y la protección del entorno, sentando un precedente para la responsabilidad corporativa en la región.
La presentación de este Reporte de Sostenibilidad y el homenaje a Hugo Domingo Lima Reyes representan dos momentos cruciales para MULTI. Estos hitos no solo celebran el legado de un visionario, sino que también reafirman la visión de la compañía de un crecimiento responsable proyectado hacia el año 2030. MULTI consolida así su compromiso de seguir construyendo un futuro más sostenible, humano e innovador, honrando la labor y la visión de quienes han forjado su historia.