Bruno Franzmann en Guatemala: Futuro de la Construcción BIM

Durante el Innovation Day, organizado por ICS y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el ingeniero civil Bruno Franzmann, fundador y director de Franzmann Engenharia, compartió su experiencia y visión sobre el futuro de la construcción a partir de la adopción de tecnologías digitales como BIM (Building Information Modeling).
Con más de 30 años de experiencia en ingeniería estructural y seguridad contra incendios, Franzmann lidera proyectos emblemáticos en Brasil, entre ellos la famosa Senna Tower, en construcción en Balneário Camboriú, que alcanzará más de 550 metros de altura y 150 pisos, convirtiéndose en el edificio residencial más alto del mundo.
"El evento promovido por ICS y la Cámara Guatemalteca de la Construcción de Guatemala fue espectacular. Hubo excelentes ponencias y tuve el privilegio de participar compartiendo algunos proyectos que hemos desarrollado en Brasil, especialmente en el área de gran altura", expresó Franzmann durante la jornada.
En su presentación, el ingeniero destacó el poder transformador de implementar la metodología BIM, con la que su empresa desarrolla todos los sistemas hidráulicos, eléctricos y de prevención de incendios del rascacielo Senna Tower.
"BIM no es solo un modelo tridimensional, es una cultura. La ‘I’, de Information, es clave: nos permite construir virtualmente antes de hacerlo físicamente. Es mucho más barato romper píxeles que romper ladrillos", señaló.
En sus inicios representaba un desafío la falta de piezas y conexiones digitales, hoy se ha convertido en una ventaja competitiva: el catálogo completo de Amanco Wavin está digitalizado y listo para ser incorporado en modelos BIM: https://bim.amanco.com
Gracias a la aplicación de esta tecnología, más de treinta disciplinas trabajan de forma coordinada, reduciendo errores, costos y tiempos de ejecución. Franzmann subrayó además la importancia de contar con herramientas y catálogos digitales actualizados, destacando el aporte de Amanco Wavin en este proceso.
Esta innovación incluye sistemas avanzados como QuickStream, diseñado para drenaje pluvial eficiente; Wavin Tigris, que garantiza instalaciones hidráulicas seguras y duraderas; y Wavin AS+, especializado en drenaje acústico de alto rendimiento. Además, las librerías BIM abarcan los sistemas tradicionales como PVC para agua fría y caliente, sistemas eléctricos, sanitarios, y canales PVC para agua pluvial, asegurando una cobertura integral para todo tipo de proyectos.
"Empezamos a trabajar con BIM en 2012, y en ese entonces era difícil encontrar piezas y conexiones digitales. Amanco Wavin ha hecho un trabajo excepcional al digitalizar su catálogo, lo que permite integrar cada pieza directamente en los modelos BIM. Recomiendo que otras empresas hagan lo mismo", enfatizó.
La biblioteca BIM de Amanco Wavin permite a diseñadores, ingenieros y arquitectos modelar sus proyectos con precisión, facilitando la selección de materiales, la optimización de recursos y la planificación de obras de cualquier escala.
Durante su visita, Franzmann también compartió detalles técnicos sobre los retos de la Senna Tower, desde la logística de materiales en alturas superiores a los 500 metros hasta el diseño de sistemas de amortiguación para mitigar el movimiento del viento y garantizar la seguridad y el confort de los residentes.
Con iniciativas como el Innovation Day y la participación de líderes internacionales, Amanco Wavin reafirma su compromiso con el impulso a la innovación, la digitalización y la construcción sostenible en Guatemala y la región, promoviendo la adopción de herramientas que eleven los estándares de eficiencia, calidad y seguridad en la industria.