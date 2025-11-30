Farmascota expande su cobertura con nueva tienda

Con la misión de continuar impulsando el bienestar y la atención farmacéutica especializada para mascotas en el país, Farmascota —la primera farmacia dedicada exclusivamente al cuidado de animales domésticos en Guatemala— inauguró su quinta sucursal, ubicada en calzada Aguilar Batres 44-22, Villa Nueva, local 22 del centro comercial Metro Sur, zona 11.
La apertura oficial se realizó este viernes a partir de las 10:00 de la mañana, marcando un nuevo paso en la estrategia de expansión del Grupo Batres, que busca acercar a más guatemaltecos un concepto único en el país: una farmacia con productos, servicios y asesoría profesional destinados exclusivamente a la salud animal.
Farmascota se ha posicionado en el mercado gracias a su amplio portafolio de medicamentos, suplementos y productos especializados para el cuidado de mascotas, acompañado de atención personalizada y asesoría profesional. La marca destaca por su compromiso con la responsabilidad médica veterinaria, guiada por el principio: "Respetamos lo que tu veterinario receta", una política que busca garantizar tratamientos adecuados, seguros y éticamente responsables.
Servicio a domicilio y presencia digital
La nueva sucursal ofrecerá también servicio a domicilio dentro de su área de cobertura, disponible a través del número 2377-0063. Esta modalidad busca facilitar el acceso a productos esenciales para la salud animal y brindar una experiencia más conveniente y segura para los dueños de mascotas.
Además, la empresa invita a los guatemaltecos a mantenerse al tanto de sus novedades, promociones y consejos de salud animal por medio de sus redes sociales: Facebook (Farmascota), Instagram (@farmascotagt) y TikTok (@farmascotagt). También pone a disposición su sitio web oficial, donde los usuarios podrán encontrar información adicional sobre sus productos y servicios.
Expansión en el mercado nacional
Con esta nueva apertura, Farmascota fortalece su presencia en el mercado guatemalteco y reafirma su misión de consolidarse como la farmacia de confianza para las familias con mascotas. Su crecimiento refleja la demanda creciente por servicios especializados y accesibles, así como el interés de los guatemaltecos por garantizar el bienestar integral de sus animales de compañía.
La inauguración de Farmascota V representa un paso más en la visión de la empresa por promover la salud y tranquilidad de los dueños de mascotas, contribuyendo al desarrollo de un mercado más profesional y responsable en el país.