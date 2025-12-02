 La BAIC BJ40e 4x4 Híbrida llega a Guatemala
La BAIC BJ40e 4x4 Híbrida llega a Guatemala

BAIC presenta en Guatemala su nuevo modelo híbrido 4x4 BJ40e, que combina un motor potente y tecnología avanzada para una experiencia de conducción superior en cualquier terreno.

BAIC anuncia la llegada oficial a Guatemala de la nueva BJ40e 4x4 Híbrida, Foto Omar Solís
BAIC anuncia la llegada oficial a Guatemala de la nueva BJ40e 4x4 Híbrida / FOTO: Foto Omar Solís

BAIC, la reconocida marca automotriz global, presentó oficialmente su nueva BJ40e 4x4 Híbrida, un vehículo que promete redefinir la experiencia de aventura y movilidad todoterreno en Guatemala. Este lanzamiento representa un paso audaz de la compañía, que busca combinar la potencia y la eficiencia con la más avanzada tecnología inteligente para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes.

Diseñada con una ingeniería robusta y un diseño imponente, la BJ40e se posiciona como un referente en el segmento de vehículos 4x4 híbridos. Su versatilidad le permite ofrecer un desempeño excepcional, ya sea en el dinamismo urbano, la fluidez de las carreteras o los desafíos de los trayectos todoterreno, garantizando siempre control y estabilidad.

Aldo Arias, Gerente de Ventas de BAIC Guatemala, destacó la trascendencia de este lanzamiento. "La llegada de la BJ40e 4x4 Híbrida representa un paso decisivo para BAIC en Guatemala. No solo estamos ampliando nuestra oferta, sino elevando el estándar del segmento al integrar potencia, eficiencia y tecnología en un solo modelo", afirmó Arias.

Subrayó, además, que el propósito de la marca es que los guatemaltecos "vivan la aventura con un vehículo que responde a sus expectativas y que marca una nueva era para la movilidad todoterreno en el país".

La BJ40e transforma la aventura gracias a su innovador sistema de propulsión. Integra un motor 1.5 Turbo que, en conjunto con su sistema híbrido, genera una impresionante potencia de 540 caballos de fuerza y un torque de 550 Nm. Esta combinación asegura una respuesta contundente y precisa en cualquier situación de manejo.

Tecnología y confort

La adaptabilidad es una de las características distintivas de este modelo, que ofrece nueve modos de manejo distintos. Estos permiten al conductor configurar la experiencia de conducción ideal, ya sea para la ciudad, la carretera, caminos de tierra o las más desafiantes aventuras off-road, optimizando el rendimiento en todo momento.

El interior de la BJ40e es un santuario de modernidad y confort. Su cabina está equipada con pantallas digitales continuas que ofrecen una interfaz intuitiva, complementada por una iluminación ambiental personalizable. Los asientos, diseñados para el máximo bienestar, cuentan con funciones de calefacción, ventilación y masaje, elevando el nivel de confort a una categoría superior. En el exterior, su diseño robusto se realza con un techo panorámico corredizo, fusionando el espíritu aventurero con un toque de sofisticación.

Maycol Roblero, Jefe de Sala de BAIC, enfatizó la visión detrás del diseño de la BJ40e. "La BJ40e fue diseñada para transformar la manera en que nuestros clientes experimentan el manejo. Su ingeniería híbrida, sus interiores de alto confort y su capacidad off-road buscan acompañar historias reales, viajes auténticos y rutas que inspiran", explicó Roblero. Concluyó que este modelo es "una invitación a explorar sin límites, respaldados por el desempeño y la seguridad que caracterizan a BAIC".

BAIC

Para aquellos interesados en personalizar su experiencia, la nueva BJ40e 4x4 Híbrida está disponible en una variada paleta de colores que incluye naranja, blanco, negro, verde y gris, permitiendo a cada conductor elegir la versión que mejor exprese su estilo y personalidad.

Los propietarios pueden conocer de cerca este innovador vehículo en las salas de venta de BAIC, ubicadas en 20 calle 16-66 zona 10, Ciudad de Guatemala, y en Plaza Madero Próceres. En estos puntos, los clientes recibirán asesoría especializada y tendrán la oportunidad de agendar un test drive para experimentar de primera mano todas las características de la BJ40e.

BAIC, o Beijing Automotive Industry Corporation, es una de las corporaciones automotrices más grandes y respetadas de China, con una sólida presencia global. Fundada en 1958, la empresa se ha consolidado como líder en la fabricación de vehículos de alta calidad, destacándose por su constante innovación y su firme compromiso con la sostenibilidad. Su extenso portafolio abarca desde automóviles de pasajeros y SUV hasta vehículos comerciales y soluciones avanzadas de movilidad eléctrica, reflejando su visión de futuro en la industria automotriz.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7*

