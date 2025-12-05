 Finanzas Navideñas 2026: Estrategias para Evitar Deudas
Empresas

Estrategias financieras para enfrentar las compras navideñas y evitar deudas para 2026

Las compras de fin de año pueden comprometer tu economía familiar. Con un 96% de ingresos destinados a celebraciones, elegir entre crédito personal o tarjetas es crucial.

Compartir:
Educación financiera aplicada a fin de año, Cortesía
Educación financiera aplicada a fin de año / FOTO: Cortesía

La temporada navideña impulsa el consumo como ningún otro momento del año, planteando un dilema recurrente para muchas familias: ¿conviene más financiar las compras con tarjetas de crédito o solicitar una línea de crédito personal? Esta decisión es fundamental para arrancar el año nuevo sin sobrecargas financieras indeseadas.

De acuerdo con un estudio de WorldRemit, en 2022 las familias guatemaltecas destinaron hasta el 96% de su ingreso mensual a gastos típicos de fin de año como regalos, cenas y decoración navideña. Esta cifra refleja la importancia de planificar de forma inteligente cómo financiar este elevado consumo estacional y evitar así empezar el 2026 con deudas que puedan desestabilizar las finanzas familiares.

Cómo incide el crédito en las finanzas navideñas

José Arriaza, gerente general de Banco MultiMoney Guatemala, sostiene que la verdadera libertad financiera depende de cuándo y cómo se decide gastar. "En navidad, lo más importante es la responsabilidad de planificar; un crédito bien utilizado puede ser el mejor aliado para comenzar el año sin sobresaltos ni presiones", resaltó Arriaza.

Según la revista Ciclo de Riesgo, la oferta de crédito bancario en Guatemala creció un 10.5 % entre 2023 y 2024, lo que evidencia el creciente interés por estos productos financieros. Elegir correctamente entre tarjeta o línea de crédito puede resultar más rentable y seguro, dependiendo del tipo de compras y la capacidad de pago de cada persona.

¿En qué casos utilizar tarjetas de crédito?

Las tarjetas de crédito resultan útiles cuando se trata de gastos moderados y se tiene la posibilidad de liquidar el saldo total en la fecha de corte. También representan ventajas si el usuario puede:

  • Aprovechar cuotas sin intereses o descuentos de temporada.
  • Acumular puntos o millas que luego pueden usarse para abonar al saldo.

Sin embargo, pagar solo el mínimo o financiar múltiples compras simultáneas puede multiplicar el costo real debido a los intereses. Diciembre suele ser un mes donde muchos caen en esta dinámica, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud financiera personal.

Mejora tu historial crediticio en 2025: Claves para alcanzar tus metas financieras este nuevo año

Mejora tu puntuación financiera y alcanza tus objetivos 2025 con consejos prácticos sobre gestión de créditos y hábitos de pago responsables.

Ventajas de una línea de crédito personal

Solicitar una línea de crédito personal puede ser la opción adecuada si los gastos navideños son elevados, como viajes, electrodomésticos o cenas familiares de gran magnitud. Este tipo de financiamiento es recomendable si se busca:

  • Claridad sobre el monto de cada cuota y el periodo de pago, evitando sorpresas en enero.
  • Simplicidad para quienes se confunden con fechas de corte y pagos de la tarjeta.
  • Un plan de gastos navideños anticipado.

Una línea de crédito estructurada y transparente permite que los pagos sean predecibles, evitando que pequeñas compras acumuladas se conviertan en un problema financiero. Comparar las ofertas de créditos personales disponibles en el sistema bancario guatemalteco es clave para tomar la mejor decisión.

Nuevas tendencias de consumo y el rol del banco

Mientras el consumo de diciembre sigue al alza en Guatemala y la demanda de financiamiento estacional crece, planificar cómo pagar los gastos de fin de año es tan relevante como decidir qué comprar. Según Banco MultiMoney, cada decisión financiera cuenta: por eso la entidad promueve el uso responsable del crédito como herramienta para lograr la verdadera libertad financiera.

Banco MultiMoney, S.A., supervisado por la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala, destaca por su modelo de negocio innovador y digital, facilitando productos financieros flexibles a más de un millón de clientes en Centroamérica y México. La entidad reafirma su compromiso con soluciones honestas y tecnológicas que fomenten la estabilidad económica y la planificación financiera responsable.

Consultas de prensa: Jhonathan Trigueros, Consultor BluePoint ([email protected]), y Nany Ceballos, Consultora BluePoint ([email protected]).

En Portada

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguatt
Nacionales

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

03:48 PM, Dic 05
Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte t
Deportes

Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

02:35 PM, Dic 05
La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábadot
Deportes

La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábado

04:11 PM, Dic 05
Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominadost
Farándula

Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominados

05:18 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC#liganacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos