Finanzas Navideñas 2026: Estrategias para Evitar Deudas

La temporada navideña impulsa el consumo como ningún otro momento del año, planteando un dilema recurrente para muchas familias: ¿conviene más financiar las compras con tarjetas de crédito o solicitar una línea de crédito personal? Esta decisión es fundamental para arrancar el año nuevo sin sobrecargas financieras indeseadas.
De acuerdo con un estudio de WorldRemit, en 2022 las familias guatemaltecas destinaron hasta el 96% de su ingreso mensual a gastos típicos de fin de año como regalos, cenas y decoración navideña. Esta cifra refleja la importancia de planificar de forma inteligente cómo financiar este elevado consumo estacional y evitar así empezar el 2026 con deudas que puedan desestabilizar las finanzas familiares.
Cómo incide el crédito en las finanzas navideñas
José Arriaza, gerente general de Banco MultiMoney Guatemala, sostiene que la verdadera libertad financiera depende de cuándo y cómo se decide gastar. "En navidad, lo más importante es la responsabilidad de planificar; un crédito bien utilizado puede ser el mejor aliado para comenzar el año sin sobresaltos ni presiones", resaltó Arriaza.
Según la revista Ciclo de Riesgo, la oferta de crédito bancario en Guatemala creció un 10.5 % entre 2023 y 2024, lo que evidencia el creciente interés por estos productos financieros. Elegir correctamente entre tarjeta o línea de crédito puede resultar más rentable y seguro, dependiendo del tipo de compras y la capacidad de pago de cada persona.
¿En qué casos utilizar tarjetas de crédito?
Las tarjetas de crédito resultan útiles cuando se trata de gastos moderados y se tiene la posibilidad de liquidar el saldo total en la fecha de corte. También representan ventajas si el usuario puede:
- Aprovechar cuotas sin intereses o descuentos de temporada.
- Acumular puntos o millas que luego pueden usarse para abonar al saldo.
Sin embargo, pagar solo el mínimo o financiar múltiples compras simultáneas puede multiplicar el costo real debido a los intereses. Diciembre suele ser un mes donde muchos caen en esta dinámica, lo que puede tener consecuencias negativas en la salud financiera personal.
Ventajas de una línea de crédito personal
Solicitar una línea de crédito personal puede ser la opción adecuada si los gastos navideños son elevados, como viajes, electrodomésticos o cenas familiares de gran magnitud. Este tipo de financiamiento es recomendable si se busca:
- Claridad sobre el monto de cada cuota y el periodo de pago, evitando sorpresas en enero.
- Simplicidad para quienes se confunden con fechas de corte y pagos de la tarjeta.
- Un plan de gastos navideños anticipado.
Una línea de crédito estructurada y transparente permite que los pagos sean predecibles, evitando que pequeñas compras acumuladas se conviertan en un problema financiero. Comparar las ofertas de créditos personales disponibles en el sistema bancario guatemalteco es clave para tomar la mejor decisión.
Nuevas tendencias de consumo y el rol del banco
Mientras el consumo de diciembre sigue al alza en Guatemala y la demanda de financiamiento estacional crece, planificar cómo pagar los gastos de fin de año es tan relevante como decidir qué comprar. Según Banco MultiMoney, cada decisión financiera cuenta: por eso la entidad promueve el uso responsable del crédito como herramienta para lograr la verdadera libertad financiera.
Banco MultiMoney, S.A., supervisado por la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala, destaca por su modelo de negocio innovador y digital, facilitando productos financieros flexibles a más de un millón de clientes en Centroamérica y México. La entidad reafirma su compromiso con soluciones honestas y tecnológicas que fomenten la estabilidad económica y la planificación financiera responsable.
Consultas de prensa: Jhonathan Trigueros, Consultor BluePoint ([email protected]), y Nany Ceballos, Consultora BluePoint ([email protected]).