Premio Visionarias 2026: Apoyo a Mujeres Emprendedoras en Guatemala

Nace Visionarias 2026, el premio que lanza una plataforma para visibilizar y acelerar el emprendimiento femenino en Guatemala, respondiendo a la necesidad urgente de destacar y potenciar el rol de las mujeres que están transformando las economías locales y familiares en todo el país.
Guatemala se reconoce por el liderazgo femenino en el desarrollo económico: más del 43% de las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas están lideradas por mujeres y cerca del 30% de las guatemaltecas ya emprendieron su propio negocio. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso a financiamiento y formalización, limitando el crecimiento de sus emprendimientos.
Como respuesta a este panorama, vana presenta "Visionarias 2026", una iniciativa enfocada en aumentar la visibilidad y el apoyo real a las mujeres emprendedoras del país. El programa brinda reconocimiento, acompañamiento financiero y digital, y mentoría empresarial para que las protagonistas escalen sus proyectos y multipliquen su impacto.
Apoyo concreto y nuevas oportunidades para mujeres emprendedoras
Edgar Noguera, Head of Marketing de vana, explicó que Visionarias 2026 ofrece recursos y una plataforma concreta para impulsar el liderazgo femenino: "surge para ampliar el acceso y brindar apoyo tangible a quienes históricamente se han visto excluidas del sistema financiero tradicional".
A través de créditos digitales accesibles y responsables apoyados en tecnología y análisis de datos, la empresa aporta al crecimiento de miles de emprendedoras, quienes no solo sostienen sus negocios sino también el tejido social de sus comunidades.
Un premio que trasciende el reconocimiento
La edición 2026 de Visionarias no se limita a celebrar historias de éxito. El premio entregará a cinco finalistas un acompañamiento especializado y capital semilla para escalar sus iniciativas:
- Cuatro recibirán un capital semilla de Q5,000 cada una
- La ganadora obtendrá Q15,000, mentoría especializada y un acompañamiento estratégico adicional
La selección estará a cargo de un jurado de expertas con trayectoria en el ecosistema emprendedor guatemalteco.
Compromiso con la inclusión y el desarrollo comunitario
El programa "Visionarias 2026" es resultado de la experiencia acumulada por vana emprende desde 2024, acercándose a la realidad de quienes impulsan negocios en entornos complejos. Fruto de este trabajo, la empresa identificó brechas relevantes en acceso a herramientas y financiamiento, además de un enorme potencial entre las emprendedoras.
Durante 2025, y bajo una alianza con Nueva Zona 18, vana capacitó a más de 75 emprendedores en comunidades, reafirmando su apuesta por el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales.
Convocatoria para la edición 2026 y requisitos
La gran premiación tendrá lugar en febrero de 2026 durante una noche dedicada a exaltar el emprendimiento femenino. Para participar, las interesadas deben ser clientas de vana y contar su historia a través del enlace disponible en los canales habituales de comunicación de la empresa.
El proceso invita a visibilizar logros, compartir experiencias y resaltar el impacto social y económico generado por las mujeres guatemaltecas.
- Para más detalles e inscripciones, visita los perfiles oficiales de vana en plataformas como LinkedIn, Instagram y Facebook.
Consultas de prensa pueden dirigirse a Alejandra Figueroa y Laysa Palomo, quienes actúan como contactos directos para medios y organizadores de eventos.