 Ilumina tus fiestas de fin de año con Luces El Dragón
Empresas

Ilumina tus celebraciones de fin de año y deja que tu familia disfrute de la magia

Con Luces Chinas El Dragón, puedes darle un toque mágico a tus fiestas de fin de año. Más que juegos pirotécnicos, se trata de crear recuerdos familiares llenos de emoción y color.

Compartir:
Luces el Dragón, Archivo
Luces el Dragón / FOTO: Archivo

La temporada navideña en Guatemala tiene un sonido, un color y un aroma propios. Entre villancicos, abrazos y reuniones familiares, hay un elemento que cada año regresa para llenar el cielo de magia: los juegos pirotécnicos. Y si hay una marca que se ha convertido en parte de estas celebraciones, es Luces Chinas El Dragón, una tradición que vive en los hogares guatemaltecos desde hace muchos años.

Cada chispa, cada destello y cada trueno despiertan emociones que nos transportan a los momentos más memorables de la infancia: las risas con los hermanos, primos, amigos, la emoción de la Nochebuena, la espera del Año Nuevo y ese instante en el que todos miran al cielo, juntos, en un mismo sentimiento.

Foto embed
luces chinas El Dragón - El Dragón

Con sus productos, El Dragón invita a las familias a revivir esos instantes que marcaron su historia y a crear otros nuevos que perdurarán por años.

Luces Chinas El Dragón ofrece variedad de productos para quienes desean llenar sus fiestas de luz y color. Desde artículos para los más pequeños hasta espectáculos más vibrantes y multicolores para los más grandes, cada pieza está hecha para sorprender y convertir una noche común en un recuerdo inolvidable.

Pero más allá de la pirotecnia, El Dragón entiende lo que estos momentos significan para los guatemaltecos: reencuentro, emoción, unión y alegría.

Foto embed
luces chinas el dragón - El Dragón

Luces Chinas El Dragón ha diseñado diferentes paquetes o "combos" con productos adaptados a distintos presupuestos y estilos de celebración

"El Dragón" cuenta con varios puntos de venta en la Ciudad de Guatemala, lo que facilita que las familias adquieran sus combos cerca de casa.

Encendiendo el espíritu navideño

En una época donde las familias buscan compartir experiencias significativas, los juegos pirotécnicos se han convertido en un símbolo de celebración. Encender un juego pirotécnico no es solo ver una luz de color, es:

  • Recordar los tiempos felices de la niñez.
  • Valorar las tradiciones que nos unen.
  • Crear nuevos recuerdos con quienes amamos.
  • Hacer brillar el cielo... y también el corazón.
Foto embed
Luces Chinas el Dragón - El Dragón

Consejos para una celebración inolvidable

La diversión es mejor cuando se acompaña de responsabilidad. Por ello, El Dragón comparte recomendaciones importantes para el uso adecuado de sus productos pirotécnicos:

  • Quema los juegos pirotécnicos en espacios abiertos.
  • No intentes encender nuevamente un producto que no funcionó la primera vez. 
  • Asegura que los niños estén bajo supervisión de un adulto mientras manipulan o ven los juegos pirotécnicos.
Foto embed
Puntos de venta Luces El Dragón - Instagram

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos